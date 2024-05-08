"قادماً من تشيلسي".. جالاتا سراي يضم نجم المغرب بصفة نهائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

أنهى مسؤولو جالاتا سراي التركي، تفعيل بند الشراء في عقد اللاعب المغربي حكيم زياش، المعار إلى فريق تشيلسي الإنجليزي إلى نادي جالاتا سراي.

وكتب فابريزيو رومانو الصحفي المختص بالانتقالات، في شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X" توستر سابقاً: "حكيم زياش لن يعود إلى فريق تشيلسي في الموسم المقبل، لأنه سيبقى ضمن صفوف الفريق التركي بصفة دائمة ومستمرة".

وأضاف: "جالاتا سراي قام بتفعيل بند الشراء، بعد إرسال خطاب من تشيلسي الإنجليزي يؤكد خلاله الاتفاق".

وخاض زياش رفقة فريق جالاتا سراي هذا الموسم 21 مباراة في مختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 8 أهداف وتقديم 4 تمريرات حاسمة.