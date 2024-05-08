منافس الأهلي علي اللقب القاري.. الترجي يودع كأس تونس أمام فريق من القسم الثاني

ياسر رشاد - القاهرة - ودع فريق الترجي التونسي بطولة كأس تونس للموسم الحالي 2023 - 2024، بعد خسارته أمام فريق محيط قرقنة أحد فرق الدرجة الثانية، بنتيجة 2-1، بعد امتداد المباراة للأشواط الإضافية، عقب نهاية الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي 1 - 1، ضمن منافسات دور الـ 32.

بدأ فريق محيط قرقنة أحد أندية دورى الدرجة الثانية التونسى، التسجيل عن طريق اللاعب جعفر موسى، في الدقيقة 69 من زمن اللقاء، ونجح الترجي في إدراك هدف التعادل عن طريق ياسين مرياح، عن طريق ركلة جزاء، في الدقيقة 89، ليلجأ الفريقين إلى الأشواط الإضافية.

ونجح فريق محيط قرقنة، في تسجيل الهدف الثاني، في الدقيقة 112 من زمن المباراة، عن طريق اللاعب محمد أمين الزيتوني، في الدقيقة 112.

وشهدت المباراة طرد ثنائى الترجى هاني عمامو وأمان الله مجاهد فى الدقيقتين 58 و66، ليكمل الفريق المباراة بـ9 لاعبين.

وواصل الترجي نتائجه الهزيلة للمباراة الثالثة على التوالى بعد التعادل مع الصفاقسى 1-1 فى الدورى والخسارة 2-0 من الملعب التونسى.

وضرب الترجي التونسي موعدًا مع الأهلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام موقعة الذهاب 18 مايو الجاري في رادس، على أن يلعب لقاء الإياب في إستاد القاهرة 25 من الشهر نفسه.

ونجح الأهلي في العبور إلى النهائي على حساب منافسه مازيمبي الكونغولي ، بينما جاء تأهل الفريق التونسي على حساب صن داونز الجنوب أفريقي بالفوز ذهابًا وإيابًا بالنتيجة ذاتها هدف من دون رد.