هل يعود إلى الأهلي؟... مصدر يوضح موقف محمد النني الحالي مع آرسنال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- وائل توفيق:

أوضح مصدر مطلع، موقف محمد النني، لاعب نادي آرسنال الإنجليزي الحالي، من التجديد أو العودة إلى الدوري المصري، خاصة في ظل تداول الأخبار بتواصل النادي الأهلي للتعاقد معه.

قال المصدر، إن آرسنال لم يبلغ محمد النني حتى هذه اللحظة، سواء بتجديد عقده أو الرحيل، لذا فهو ينتظر توجه النادي خلال الفترة المقبلة.

وبخصوص الأنباء المتداولة عن عودته إلى مصر من خلال النادي الأهلي، أكد، أن هذا الخيار مستبعد تمامًا من جانب "النني"، خاصة في ظل تركيزه مع ناديه الخاص وحرصه على التواجد في إنجلترا.

يذكر أن عقد محمد النني ينتهي مع نادي آرسنال الإنجليزي في يونيو2024.

ويتصدر آرسنال الإنجليزي الدروي برصيد 83 نقطة من 36 مباراة، يليه مان سيتي برصيد 82 نقطة من 35 مباراة.