حقيقة تعاقد الاهلي مع نجم صن داونز

انتشرت أنباء عن اقتراب إدارة النادي الاهلي من التعاقد مع تيبوهو موكينا، نجم فريق صن داونز الجنوب إفريقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يأتي ذلك وفقًا لما أكدته تقارير صحفية في جنوب إفريقيا، والتي أوضحت أن الاهلي دخل في مفاوضات مع تيبوهو موكينا لاعب وسط فريق صن داونز.

وأوضحت مصادر أن الاهلي لم يدخل في مفاوضات مع نادي صن داونز من الأساس لضم موكينا، كما أن الأحمر لم يتواصل أيضًا مع اللاعب.

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وأكدت المصادر أن الاهلي يسعى لحسم عدد من الصفقات الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، إلا أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق لم يحدد الأسماء.

وذكرت أن القلعة الحمراء لم تتفاوض مع أي لاعب حتى الآن، خاصة مع ضيق الوقت بالنسبة للفريق بسبب تلاحم المباريات المهمة والرسمية.

وشددت على أن إدارة الاهلي لم تحسم أي شيء بخصوص الصفقات الجديدة حتى الآن، حيث أن لجنة الكرة تنتظر الانتهاء من مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، ليتم عقد اجتماع مع كولر لح

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