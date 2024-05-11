جفارديول يعلق على فوز مانشستر سيتي على فولهام

ياسر رشاد - القاهرة - علق الكرواتي جوسكو جفارديول، لاعب مانشستر سيتي، على فوز فريقه على فولهام بأربعة أهداف نظيفة، ضمن منافسات الجولة الـ 37 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

وأكد جفارديول في تصريحات نقلتها شبكة قنوات " TNT Sports"، أن مستوى الفريق كان رائعًا، حيث أظهرنا من نحن وما نحن مستعدون له.

وأضاف عن تنفيذ ركلة الجزاء، فقال: "هدفان آخران بالنسبة لي وبالطبع شباك نظيفة أخرى، سعيد حقًا، لقد تناقشنا بشأن تنفيذ ركلة الجزاء".

وأكمل: "بالطبع كنت أود تنفيذ ركلة الجزاء، لكن لدينا منفذًا وفي النهاية دخل ألفاريز وسجل الهدف."

بينما تحدث عن باقي الموسم، فقال: "أعتقد أن هذا أمر طبيعي في الرياضة، حاليًا، أنا في حالة جيدة ونهاية الموسم على الأبواب، ثلاثة نهائيات أخرى وعلينا أن نكون مستعدين".