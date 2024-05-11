تشكيل بيراميدز أمام المصري.. فتحي وصبحي يقودان الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن تشكيل مواجهة المصري البورسعيدي، ضمن منافسات الجولة الـ 22 من عمر دوري نايل لهذا الموسم 2023/2024، والتي يشهدها ملعب "برج العرب".
ومن المقرر انطلاق مواجهة بيراميدز أمام المصري البورسعيدي في تمام السابعة من مساء اليوم.
تشكيل بيراميدز أمام المصري البورسعيدي
حراسة المرمى: أحمد الشناوي.
خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي.
خط الوسط: وليد الكرتي - مهند لاشين.
خط الوسط الهجومي: رمضان صبحي - فخري لاكاي - مصطفى فتحي.
خط الهجوم: مروان حمدي.
مقاعد بدلاء بيراميدز
شريف إكرامي - أحمد فتحي - أحمد توفيق - محمود دونجا - كريم حافظ - محمود صابر - محمد رضا بوبو - دودو الجباس - فيستون ماييلي