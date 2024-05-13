بعثة الزمالك تغادر المغرب وراحة للاعبين ٢٤ ساعة

ياسر رشاد - القاهرة - بعد الخساره بهدفين لهدف أمام نهضة بركان

الإثنين 13/مايو/2024 - 05:15 ص 5/13/2024 5:15:43 AM

غادرت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك في مطار وجدة أنجاد) المغربي بمدينة وجدة والتي تبعد عن مقر الإقامة بمدينة السعيدية ( ساعة ) بالسيارة عائده إلى القاهرة فى رحلة تستغرق خمس ساعات حيث تصل في العاشرة صباح اليوم ومن المقرر حصول اللاعبين على راحه لمدة يوم واحد بعدها يستأنف الفريق تدريباته استعدادا للقاء العوده أمام نهضة بركان الأحد المقبل باستاد القاهره الدولي. وأدى لاعبو الزمالك البدلاء والمستبعدين من لقاء نهضة بركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية تدريبات خاصة تحت قيادة الجهاز المعاون للبرتغالي جوزيه جوميز.

جاء ذلك بناء على قرار المدير الفني من أجل الحفاظ على اللياقة البدنية للاعبين الذين لم يشاركوا في اللقاء أو حصلوا على فرصة لوقت قليل.

وتعرض فريق الزمالك للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام نهضة بركان في المباراة التي أقيمت بالملعب البلدي في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية بتقدم الفريق المغربي، ويحتاج الأبيض للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل للتتويج باللقب.