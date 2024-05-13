الإسماعيلي يختتم تدريباته استعداداً لمواجهة طلائع الجيش

ياسر رشاد - القاهرة - اختتم الفريق الاول لكرة القدم بالنادى الاسماعيلى استعداداته لمواجهة طلائع الجيش غدا الثلاثاء على ملعب جهاز الرياضه العسكرى ضمن مواجهات الدورى الممتاز تحت قيادة الجهاز الفنى بقيادة ايهاب جلال المدير الفنى والجهاز المعاون على الملعب الرئيسي لاستاد الاسماعيليه بمشاركة جميع اللاعبين.

واشتمل المران على الجانبين البدنى والتكتيكى وسط حماس من اللاعبين واصرار على تحقيق الفوز فى لقاء الغد .

وهل جانب آخر ، وقع مجموعة من لاعبي مشروع كابيتانو مصر، يوم، السبت الماضي، عقود انضمامهم لصفوف النادي الإسماعيلي.

ويعد هذا التعاون الأول بين المشروع والأندية، حيث يحرص مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن، على دعم قطاع الناشئين بأبرز اللاعبين، وهو ما يوفره المشروع الرائد في اكتشاف الموهوبين في مصر.

وشهد توقيع اللاعبين على العقود كل من دكتور محمود سعد، المدير الفني للمشروع، ودكتور فرج عمران، نائب رئيس النادي، والأستاذ مصطفى شلة، أمين صندوق النادي، والكابتن محسن عبد المسيح، عضو مجلس إدارة النادي وعضو اللجنة الفنية لكابيتانو، بالإضافة إلى كابتن محمود جابر، رئيس قطاع الناشئين، وكابتن أشرف خضر، المدير الفني للقطاع، ودكتور أحمد عبده، المدير الإداري للقطاع.