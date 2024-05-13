مدرب حراس منتخب مصر السابق يهاجم حسام حسن

هاجم زكي عبد الفتاح مدرب حراس منتخب مصر السابق، المدير الفني لـ الفراعنة حسام حسن بسبب تصريحاته اليوم في مؤتمر صحفي.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وقال عبدالفتاح في تصريحات صحفية:” لا أعرف كيف يصرح حسام حسن مثل هذه التصريحات، تقول على لاعبيك إنهم لا يجيدون التمرير؟ كيف ستدربهم بعد ذلك”.

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وتابع:” هل حسام حسن لم يرى الدوري المصري من قبل؟ هل هو من الأرجنتين مثلًا؟، هل الأيام الزيادة التي يطلبها ستفرق في تعلم اللاعبين التمرير أم ماذا؟”.

وواصل:” أرى أن حسام حسن خسر كل شىء، ليس عنده رؤية، خسر الاهلي بسبب المشاكل، وبضمه لاعب واحد فقط من الزمالك خسر أيضًا”.

وأردف:” أيضًا هو بيخسر المحترفين، هو تفاجأ بأن اللاعبين لا تأتي إلا قبل المعسكر بـ ثلاثة أيام فقط، إذا كنت ترى هذه الصعوبات لماذا قبلت مهمة تدريب المنتخب”.

واختتم:” حسام وإبراهيم حسن يحبوا أن يخلقوا أجواء عدوانية، ولكن هذا لا يمنع إنني أريده أن ينجح”.