"لمزيد من الصفقات".. الاتحاد السعودي يعلن فترات تسجيل اللاعبين للموسم الجديد 2024-2025

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن فترات تسجيل اللاعبين للموسم الجديد 2024-2025.

وقررت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين، بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أن فترة تسجيل اللاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة للموسم الجديد 2024-2025، ستبدأ من من 18 يوليو المقبل وتستمر حتى 2 سبتمبر.

وتبدأ فترة تسجيل اللاعبين بالسعودية، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بداية من 1 يناير 2025 وتستمر حتى 31 من الشهر ذاته.

وتختتم منافسات منافسات الدوري السعودي للمحترفين يوم 27 مايو الجاري.

وتمكن فريق الهلال من التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، للموسم الحالي 2023-2024.

وخاض الزعيم الهلال 31 مباراة بالدوري السعودي للمحترفين حتى الآن، تمكن خلالهم من تحقيق 29 فوز، وتعادل في مباراتين، ولم يتلق أي هزيمة بالمسابقة حتى الآن.

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