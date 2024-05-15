مدرب الترجي السابق: مباراة الأهلي تعتبر ثآرية وشوبير متألق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ماهر الكنزاري المدير الفني الأسبق لـ الترجي والحالي للبنزرتي أن مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا ستكون قوية وصعبة بين الطرفين.

أضاف الكنزاري في تصريحات تلفزيونية: مواجهات الأهلي والترجي دائما مشوقة وتاريخية، ومواجهة العام الحالي، تعتبر ثأرية للترجي خاصة بعد تخطي الأهلي للترجي في نسخة الموسم الماضي بكل سهولة في مباراتي نصف النهائي.

مصطفى شوبير



وتابع: مصطفى شوبير ضمن أبرز العناصر المؤثرة في صفوف الأهلي، ولكن تبقى حظوظ الفريقين متساوية نظرا لامتلاك كل فريق للاعبين المميزين، وأيضا مروان عطية من أفضل لاعبي الأهلي.



أبو مسلم عن مواجهة الترجي: الأهلي متمرس في الفوز بالنهائيات والجميع يهابه



قال أحمد أبو مسلم نجم الأهلي السابق إن المارد الأحمر قادر على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي التونسي في المباراة المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا علي ملعب رادس.

الأهلي والترجي

أكد أبو مسلم خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج ملعب الشمس مع الكابتن مجدي عبد الغني أن الأهلي من افضل أندية العالم والجميع يهابه خاصة أنه متمرس في الفوز بالنهائيات وفعلها كثيرا في وقت سابق.

وأشار نجم الأهلي السابق إلي أن المارد الأحمر سيتفوق علي الترجي التونسي بشخصيته القوية والتي تعود عليها الجميع.