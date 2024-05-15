نرى حسين الشحات في موقف سيء .. ميدو: هاني أبو ريدة يستطيع حل أزمة الشحات والشيبي

الشارقة - اميمة ياسر - يرى أحمد حسام ميدو، لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لكرة القدم يستطيع حل أزمة حسين الشحات، لاعب الأهلي مع محمد الشيبي، لاعب بيراميدز.

وقال أحمد حسام ميدو في تصريحات تليفزيونية: "يجب حل أزمة الشحات والشيبي.. لا نريد أن نرى حسين الشحات في موقف سيء.. الإنسانية أهم من أي شيء.. قبل أن يكون لاعب هو أب ولديه عائلة".

وأضاف: "يجب حل أزمة محمد الشيبي وحسين الشحات عن طريق الكبار، وقلت ذلك منذ أكثر من شهر، ومن يعرف أن يحل هذه الأزمة هو هاني أبو ريدة".

وتابع: "لماذا هاني أبو ريدة؟ لأن علاقته جيدة للغاية بممدوح عيد، الرئيس التنفيذي لنادي بيراميدز، لا تستهينوا بممدوح عيد، هو شخص ذكي".

وأتم أحمد حسام ميدو تصريحاته قائلًا: "إذا تم عقد جلسة مع ممدوح عيد، وشعر خلالها بأن ناديه حصل على حقه، وفي نفس الوقت تم الحفاظ على شكل حسين الشحات، سيتم حل هذا الأمر".