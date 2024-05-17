بدء حجز تذاكر مباراة الإياب بين الأهلي والترجي التونسي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت منذ قليل شركة تذكرتي فتح باب الحجز لتذاكر مباراة النادي الأهلي أمام الترجي التونسي، المقرر لها 25 مايو الجارى على استاد القاهرة الدولى في إياب نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.



ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي في الثامنة مساء غد السبت بتوقيت تونس «العاشرة بتوقيت القاهرة» في ذهاب الدور النهائي من منافسات دوري أبطال إفريقيا.



حرص مارسيل كولر المدير الفني لفريق النادي الأهلي ومحمد الشناوي قائد الأحمر على معاينة أرضية ملعب حمادي العقربي بمدينة رادس التونسية معقل مباراة ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والترجي المقرر إقامتها مساء غد السبت.

وقال الشناوي خلال المؤتمر الصحفي إن الأهلي سيخوض مباراتين أمام الترجي، الأولى في رادس والثانية في القاهرة، متمنيا أن يكون زملاؤه في حالة جيدة، بالإضافة إلى عامل التوفيق من أجل التتويج بالبطولة.

وأضاف أن الأهلي صعد للنهائي للمرة الخامسة على التوالي، ولكن الأهم هو التتويج باللقب الحالي، مؤكدا احترامه التام للاعبي الترجي؛ لأنه فريق كبير ولديه شعبية كبيرة في تونس.



وأوضح أن لقاء الأهلي والترجي سيكون صعبا على الفريقين، لكن لاعبو الأهلي يستعدون بقوة من أجل المباراتين، مؤكدا أن المباريات النهائية دائما تكون مختلفة، ولاعبو الفريق اعتادوا على الضغوط الجماهيرية.



وأكد الشناوي أن الأهلي يحترم الترجي ونفس الأمر بالنسبة للجانب التونسي، والمباريات النهائية دائما خارج التوقعات.



وأضاف أن لاعبي الأهلي الكبار يتحدثون باستمرار مع باقي اللاعبين؛ من أجل تحضيرهم جيدا للنهائي.



وأكد الشناوي أن «علي معلول» قيمة كبيرة ومتواجد مع الأهلي منذ ٨ سنوات، ومن حقه ارتداء شارة قيادة الأهلي وكل اللاعبين كانوا سعداء بذلك وكذلك الجماهير، مشددا على أنه لاعب كبير داخل الأهلي، ومن أهم اللاعبين في تاريخه.



واختتم الشناوي حديثه بأنه يحترم كل لاعبي الترجي، مؤكدا على أن المباراة ستكون صعبة واللاعبين اعتادوا على الضغوط وسبق أن خاضوا مباريات قوية، والأهم هو بذل أقصى جهد لتحقيق اللقب.