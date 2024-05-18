9 نجوم خارج مباراة الاهلي والترجي بنهائي دوري أبطال إفريقيا

ضربت الغيابات صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي قبل مواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا المقرر له اليوم.

ويغيب عن الاهلي تسع لاعبين في مباراة اليوم وهم كالتالي عمر كمال عبد الواحد ومحمود الزنفلي لعدم القيد الإفريقي، كما يغيب طاهر محمد طاهر وخالد عبد الفتاح وحمزة علاء لوجهة نظر فنية، كما يغيب أحمد عبد القادر وأحمد نبيل كوكا وكريستو وعمرو السولية بسبب الإصابة.

وحسم النادي الاهلي تأهله لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الفوز على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثية دون رد في مجموع مبارتي الذهاب والإياب لنصف النهائي.

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فيما تأهل الترجي التونسي لنهائي دوري أبطال إفريقيا عقب الإطاحة بفريق صن داونز الجنوب إفريقي من نصف النهائي بالفوز عليه بهدفين دون رد.

ويعد النادي الاهلي هو صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا برصيد 11 بطولة من قبل، آخرها العام الماضي بالفوز على الوداد المغربي بثلاثية مقابل هدفين.