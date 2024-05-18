منتخب السويس يفتح باب التبرعات  لفريق الكرة

ياسر رشاد - القاهرة - قرر مجلس إدارة نادي منتخب السويس فتح باب التبرع لفريق كرة القدم الذي يخوض الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز، ويستعد الفريق سبورتنج بالأسكندرية يوم الاربعاء القادم بينما يستضيف الترسانة فريق حرس الحدود في نفس اليوم.

ويعاني منتخب السويس من ضعف الموارد المادية وهو الامر الذي قد يؤثر علي مسيرة الفريق خلال الفترة القادمة.

وقدم أحمد خشانة عضو مجلس الشيوخ، إقتراح علي صفحته الشخصية علي "الفيسبوك"، بأن يقوم ١٠٠ ألف سويسي بالتبرع بمبلغ ٢٠ جنيه للنادي حتي يستطيع الفريق الاستمرار في المنافسة علي الصعود للدوري الممتاز.

و يبدأ منتخب السويس مبارياته في الدورة الرباعية المؤهلة للدوري الممتاز بمواجهة سبورتنج بالأسكندرية يوم الاربعاء القادم بينما يستضيف الترسانة فريق حرس الحدود في نفس اليوم.

في المقابل ، أسفرت قرعة دورة الترقي للصعود للدوري الممتاز والتي تضم 4 فرق وهم حرس الحدود والترسانة ومنتخب السويس وسبورتنج لصعود فريق واحد إلى الدوري الممتاز،الممتاز، وتقام المباريات بنظام الذهاب والاياب كالتالي:

الدور الأول

الجولة الاولى: الاربعاء 22/ 5

الترسانه × حرس الحدود

سبورتنج × منتخب السويس

الجولة الثانية: الاحد 2/6

منتخب السويس × الترسانه

حرس الحدود × سبورتنج

الجولة الثالثة: الجمعة 7/6

حرس الحدود × منتخب السويس

الترسانه × سبورتنج

الدور الثانى

الجولة الرابعة: الاربعاء 12/6

سبورتنج × الترسانه

منتخب السويس × حرس الحدود

الجولة الخامسة: الخميس 20/6

حرس الحدود × الترسانه

منتخب السويس × سبورتنج

الجولة السادسة: الاربعاء 26/6

الترسانه × منتخب السويس

سبورتنج × حرس الحدود