ياسر رشاد - القاهرة - بدون تقطيع المارد الأحمر .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يلا شوت اليوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

بدون تقطيع المارد الأحمر .. مشاهدة مباراة الاهلي والترجي يلا شوت اليوم بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا ، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي، والتي ستقام على استاد حمادي العقربي الأوليمبي في رادس. بقيادة المدير الفني السويسري مارسيل كولر، وضع الجهاز الفني برنامجاً محدداً ليوم السبت لضمان استعداد الفريق بأفضل صورة ممكنة لهذه المواجهة الحاسمة.

يبدأ اليوم بوجبة الإفطار التي يتناولها اللاعبون في الساعة الحادية عشرة صباحاً بتوقيت تونس (الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة). يُعَدّ هذا التوقيت مناسباً لإعطاء اللاعبين الوقت الكافي للراحة والهضم قبل بدء تدريبات اليوم.

بعد الإفطار، يخوض الفريق مراناً خفيفاً في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهراً بتوقيت تونس (الثانية والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة). يهدف هذا المران إلى الحفاظ على لياقة اللاعبين البدنية وتجهيزهم ذهنياً وبدنياً للمباراة، مع التركيز على بعض الجوانب التكتيكية والخططية التي سيعتمد عليها الفريق في المباراة ضد الترجي.

بث مباشر مباراة الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

عقب انتهاء المران، يتناول اللاعبون وجبة الغداء في الساعة الرابعة عصراً بتوقيت تونس (السادسة مساءً بتوقيت القاهرة). يُراعى في هذه الوجبة توفير العناصر الغذائية اللازمة التي تمنح اللاعبين الطاقة والتركيز اللازمين للمباراة، بما في ذلك البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات.

في ظل أهمية هذه المباراة، يبذل الجهاز الفني مجهوداً كبيراً لضمان جاهزية الفريق على جميع الأصعدة. يعمل كولر ومساعدوه على تحليل نقاط القوة والضعف في فريق الترجي، ووضع خطط اللعب المناسبة لمواجهة التحديات المحتملة. كما يحرص الجهاز الطبي على متابعة الحالة الصحية والبدنية لجميع اللاعبين، والتأكد من عدم وجود إصابات قد تؤثر على أداء الفريق.



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من الجدير بالذكر أن الأهلي يسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الذهاب تسهل مهمته في مباراة العودة على ملعبه بالقاهرة. يتمتع الفريق بخبرة واسعة في البطولات الأفريقية، وهو ما يعزز من ثقة الجماهير في قدرة الفريق على تقديم أداء مشرف وتحقيق اللقب القاري.

بهذا البرنامج، يأمل الجهاز الفني في تحقيق التوازن المثالي بين الراحة والاستعداد البدني والنفسي، مما يضمن دخول اللاعبين المباراة وهم في أفضل حالاتهم، سعياً لتحقيق الانتصار وإسعاد جماهير النادي الأهلي.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة حاسمة أمام الترجي التونسي في ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يقود الجهاز الفني للفريق، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، التحضيرات بعناية لتأمين أفضل أداء ممكن في هذه المباراة المهمة. تأتي هذه المواجهة في ظل تطلعات الفريق لتحقيق لقب البطولة، وإضافة إنجاز جديد إلى سجلهم الحافل.

مشاهدة مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

يبدأ برنامج الفريق اليوم بوجبة الإفطار في الحادية عشرة صباحًا بتوقيت تونس (الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة). يشكل هذا التوقيت جزءًا من استراتيجية الجهاز الفني لضمان راحة اللاعبين وتزويدهم بالطاقة اللازمة لمواجهة التحدي الكبير في المساء. عقب الإفطار، يؤدي اللاعبون مرانًا خفيفًا في الثانية عشرة والنصف بتوقيت تونس (الثانية والنصف بتوقيت القاهرة). يهدف هذا المران إلى تهيئة اللاعبين بدنيًا ونفسيًا، والحفاظ على جاهزيتهم قبل المباراة.

بعد المران، يتناول الفريق وجبة الغداء في الرابعة عصرًا بتوقيت تونس (السادسة مساءً بتوقيت القاهرة). تأتي وجبة الغداء كجزء أساسي من التحضيرات، حيث يحرص الجهاز الفني والطبي على تزويد اللاعبين بالوجبات الغذائية المتوازنة التي تضمن لهم الطاقة والتركيز اللازمين لخوض المباراة.

في الخامسة والربع مساءً بتوقيت تونس (السابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة)، يعقد المدير الفني مارسيل كولر محاضرة مهمة مع اللاعبين. تشمل هذه المحاضرة شرحًا لخطة اللعب، وتقديم التوجيهات الفنية والتكتيكية المحددة لتعزيز فرص الفريق في تحقيق نتيجة إيجابية. تُعد هذه المحاضرة فرصة للاعبين لفهم أدوارهم الفردية والجماعية داخل الملعب، والتأكد من تنفيذ الخطط الموضوعة بدقة. بعد انتهاء المحاضرة، تتحرك البعثة إلى ملعب حمادي العقربي برادس، حيث ستقام المباراة. هذا التحرك يتم بترتيبات خاصة لضمان راحة اللاعبين وعدم تعرضهم لأي إجهاد قبل اللقاء.

أمس، الجمعة، أجرى الأهلي مرانه الختامي على نفس الملعب، حيث سمح لوسائل الإعلام بحضور الـ15 دقيقة الأولى من المران وفقًا للوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". كان هذا المران فرصة للمدرب مارسيل كولر لتطبيق بعض الجوانب التكتيكية الأخيرة، والتأكد من جاهزية اللاعبين. حضور وسائل الإعلام لهذه الفترة القصيرة يُعطي مؤشرًا على استعداد الفريق وروحه المعنوية العالية.

تنطلق مواجهة الأهلي والترجي التونسي في الثامنة مساءً بتوقيت تونس (العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة). تترقب الجماهير هذه المباراة بفارغ الصبر، خاصة في ظل التنافس الشديد بين الفريقين، والتاريخ الطويل من المواجهات القوية بينهما في البطولات الأفريقية. يسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء الذهاب، لتسهيل مهمته في مباراة الإياب التي ستقام في القاهرة.

تحمل مباراة اليوم أهمية كبيرة، ليس فقط لأنها مباراة نهائية، بل لأنها تجمع بين اثنين من أكبر الأندية في القارة الأفريقية، وكل منهما يسعى لكتابة فصل جديد من التفوق والإنجازات في سجلاته. الأهلي، صاحب التاريخ الحافل بالألقاب، يسعى لإضافة لقب جديد إلى خزائنه، بينما يتطلع الترجي التونسي لتحقيق انتصار يضمن له التقدم نحو اللقب القاري.

الفريقين لديهما سجلات مليئة بالمواجهات المثيرة والتنافس الحاد، والجماهير على موعد مع مباراة قد تكون من بين الأكثر إثارة في تاريخ البطولة. تجهيزات الأهلي لهذه المباراة تعكس الاحترافية الكبيرة للجهاز الفني، والتركيز العالي للاعبين، وهي عوامل أساسية لتحقيق النجاح في مثل هذه المباريات الكبيرة.

بهذه الاستعدادات المكثفة، يتطلع الأهلي إلى العودة بنتيجة إيجابية من تونس، تعزز من حظوظه في مباراة الإياب، وتقربه خطوة أخرى من تحقيق الحلم الأفريقي. الترقب كبير، والأمل معقود على أداء قوي وروح قتالية تعكس تاريخ ومكانة الأهلي في كرة القدم الأفريقية.