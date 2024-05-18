مدرب الأهلي يحاضر اللاعبين قبل التوجه إلى ملعب حمادي العقربي برادس

ياسر رشاد - القاهرة - يعقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر محاضرة فنية للاعبين قبل التوجه إلى استاد حمادي العقربي الأوليمبي برادس لخوض مواجهة الترجي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

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وتنطلق المحاضرة في تمام الساعة الخامسة والربع بتوقيت تونس - السابعة والربع بتوقيت القاهرة؛ من أجل شرح بعض الأمور الفنية ومنح اللاعبين التعليمات الأخيرة، والتأكيد على خطة المباراة.

وكان الأهلي قد أدى مرانه الختامي أمس الجمعة على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس الذي يستضيف مباراة اليوم، وتم السماح لوسائل الإعلام بحضور الـ١٥ دقيقة الأولى من المران، وفقًا للوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف».

ومن جانبه أستقر المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي، علي التشكيل الذي سيخوض به الصدام الكروي المرتقب مساء اليوم السبت، أمام نظيره الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.



تشكيل الأهلي المتوقع لمواجهة الترجي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وعلي معلول.

الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأكرم توفيق.

الهجوم: حسين الشحات ووسام أبو علي وبيرسي تاو.



القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت 6 وهي القناة الناقلة لمباراة الأهلى على النايل سات في دورى أبطال إفريقيا 2024 كما يلي:

واختارت القناة معلق مصري وآخر تونسي للتعليق الصوتي علي مباراة اليوم في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، كما يلي:

المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

المعلق الرياضي المصري علي محمد علي.



كواليس مران الأهلي الرئيسي استعدادًا لموقعة الترجي بنهائي أفريقيا

حيث شهد مران الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الرئيسي، الذي أقيم مساء أمس على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس، حماس من اللاعبين، وذلك استعدادًا لمواجهة الترجي التونسي في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وفي بداية المران، حرص مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة نظرية للاعبين، شرح خلالها بعض النقاط المهمة، وطالب اللاعبين بالتركيز التام، وبذل قصارى جهدهم لتحقيق نتيجة إيجابية.

وخاض لاعبو الفريق مرانًا بالكرة، حرص خلاله مارسيل كولر على توجيه اللاعبين بشكل مستمر، كما منح بعض عناصر الفريق تعليمات فنية وتكتيكية لتنفيذها خلال اللقاء.

فيما خاض حراس مرمى الفريق، محمد الشناوي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف، مرانًا قويًّا تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

ويتناول لاعبو الفريق وجبة الإفطار في الحادية عشرة صباحًا بتوقيت تونس ـ الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة، ثم يؤدون مرانا خفيفا في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف، بتوقيت تونس الثانية والنصف بتوقيت القاهرة، ووجبة الغداء في الرابعة عصرًا بتوقيت تونس ـ السادسة بتوقيت القاهرة.

وتقرر مغادرة بعثة الأهلي عقب انتهاء مواجهة الترجي حيث سيتم التوجه من ملعب المباراة إلى مطار قرطاج تونس الدولي، ومن ثم استقلال الطائرة والعودة إلى القاهرة.

وتقام مباراة الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والترجي، مساء اليوم السبت، في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 8 بتوقيت تونس.