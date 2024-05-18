الأهلي يحدد موعد عودته إلى القاهرة بعد خوض مباراة الترجي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد

حدد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، موعد عودة بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى القاهرة، بعد خوض مباراة الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وستتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عقب انتهاء مواجهة الترجي مباشرة، إلى مطار قرطاج الدولي، ومن ثم استقلال الطائرة والعودة إلى القاهرة.

ومن المنتظر أن تعود بعثة النادي الأهلي إلى القاهرة، صباح يوم غد الأحد.

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره الترجي التونسي اليوم، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "رادس"بتونس، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتقام مباراة العودة بين الأهلي والترجي التونسي ، يوم السبت الموافق 25 مايو الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي".

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