ستاد الاسكندرية يطرح مبادرة لتنمية الموارد بأجر رمزى

ياسر رشاد - القاهرة - طرح ستاد الاسكندرية إعلان عن فتح ستاد الاسكندرية لممارسة رياضة المشى بأجر رمزى وذلك تحت شعار “ صحتك بالدنيا ” تحت رعاية اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية فى موقف متناقض لتوجيهات المحافظ نفسه الذى طالب من اللواء هشام لطفى مدير الاستاد المعين مؤخرا بوضع خطة عمل خارج الصندوق لتنمية موارد الاستاد خاصة وانه يتبع المحافظة وذلك منذ اكثر من ٣ شهور وهى خطوة جادة لمحافظة الاسكندرية لمحاولة تنمية موارد هذا الصرح الرياضى التاريخى ولكن الخطة التى يتم تنفيذها حاليا هى بعيدة كل البعد عن تنمية الموارد وانها صدرت من اعماق الصندوق وذلك لعدة اسباب اولا هذا ليس دور الاستاذ فرياضة المشى يمارسها المواطن مجانا وليس بأجر رمزى سواء داخل مراكز الشباب المنتشرة فى كل حى او من خلال كورنيش الاسكندرية

ثانيا موقع ستاد الاسكندرية بوسط المحافظة اى يخدم سكان محرم بك وشارع فؤاد والسلطان حسين وهذا الشارعان يعتبران مقر للشركات التجارية او سكان اولاد الذوات سواء من الطبقة الارستقراطية اوالمسنين من الاجانب وكلاهما بدون شك سيكونوا اعضاء بأندية سبورتنج او سموحة الا اذا كان هذا الاعلان مخصص لسكان كوم الدكة ومعظمهم أعضاء بالنادى الاوليمبى المجاور لستاد الاسكندرية

ولكن اذا كان الاعلان “ الرمزى” يقدم خدمة لسكان الاسكندرية من العصافرة والمندرة والعوائد وسيدى بشر وغيرهم سيحتاجون مبالغ مالية ليست هينة كمواصلات للوصول للاستاد غير المسافة التى تتعدى الساعة والنصف تقريبا خاصة مع توقف قطار ابوقير

الطريف ان ادارة الاستاد قد طرحت اعلان مماثل على صفحة الاستاد الرسمية لتنمية الموارد بتأجير المركز الصحفى الساعة ب" ١٠٠" جنيه شاملة استخدام الاجهزة الالكترونية والشاشات والانترنت والمكاتب والمقاعد والالات التصوير والجراج المكاني وذلك لتنمية الموارد وهو ما جعل ادارة الاستاد تحذف الاعلان عقب تعرضهم من الانتقاد على صفحات التواصل الاجتماعى ومن محافظ الاسكندرية نفسه وهو الامر الذى تكرر بشكل مختلف مع “ صحتك بالدنيا ”