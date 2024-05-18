نجم تونس لـ الخليج 365: هذا الثلاثي هو الأخطر بالأهلي وهذه نصيحتي للترجي

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث العربي جابر نجم منتخب تونس السابق وفريق الترجي التونسي، عن الصدام الكروي المشتعل بين فريقي الأهلي والترجي الذي يجمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال العربي جابر في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365": أن مباراة اليوم ستكون قوية فهي تجمع بين اكبر ناديين في افريقيا".

وتابع: " فريقي الأهلي والترجي أعتادو علي تلك المواجهة بسبب كثرة المباريات بينهما".

وأكمل تصريحاته: " كل فريق لديه نقاط قوة و نقاط ضعف فالترجي يمتلك دفاع و خط وسط قوي على مستو الأفتكاك بالكرة".

وعن رأيه في مستوي الأهلي قال: " فريق الأهلي قوي هجوميًا ولديه اسلحة مميزة لكنه لا يمتلك دفاع قوي، حيث أستقبل عدة اهداف من البنك الأهلي و الزمالك والإسماعيلي وانبي وسيكون امام امتحان صعب مع الترجي".

وعند سؤاله عن أخطر لاعبي الأهلي أجاب:" أري أن أهم لاعبي الأهلي، هم الجنوب إفريقي بيرسي تاو وعلي معلول وإمام عاشور".

وأردف تصريحاته: "نصيحتي للترجي أن يضيق المساحات وعدم ترك الحرية لهذا الثلاثي وضرورة التسجيل مع عدم إستقبال أي أهداف وعدم التسرع والمجازفة المفرطة".

وأختتم تصريحاته مازحًا: " أتمني أن يكون علي معلول في أخيب مبارياته هذا الأسبوع منذ قدومه للأهلي، ولكن من الصعب التكهن بنتيجة المباراة، حيث تبقي الحظوظ وافرة للفريقين".