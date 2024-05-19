موعد مباراة الاهلي ضد الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا

يقدم موقع “كورة 365” موعد مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي ضد نظيره الترجي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ولاقى فريق الاهلي نظيره الترجي مساء اليوم السبت على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس قبل مباراة الترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وانتهت مباراة الذهاب بين فريقي المارد الأحمر ونظيره التونسي بالتعادل السلبي دون أهداف، في ذهاب نهائي دوري الأبطال، على ملعب حمادي العقربي الأوليمبي برادس.

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موعد مباراة الإياب بين الاهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا

وستقام مباراة الإياب بين الأحمر ونظيره التونسي مساء يوم السبت المقبل الموافق 25 مايو الجاري.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الاهلي ضد نظيره الترجي في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة على ستاد القاهرة الدولي.