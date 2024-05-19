شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يرفض الدفع بمصطفى شلبى أساسيًا في مباراة نهضة بركان بنهائى الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض البرتغالى جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك الدفع بمصطفى شلبى لاعب الفريق، أساسيًا أمام نهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية الأفريقية في الثامنة من مساء اليوم بإستاد القاهرة.

ويأتي رفض جوميز الدفع بشلبى أساسيا، تجنبًا لتكرار الإصابة، حيث تغيب اللاعب عن الفريق خلال الفترة الماضية بسب الإصابة التي كان يعانى منها بالعضلة الضامة.

وانضم مصطفى شلبى لقائمة الفريق لمواجهة نهضة بركان بعد أن تغيب عن مباريات كل من سموحة ونهضة بركان في ذهاب نهائي الكونفدرالية.

ويدخل الزمالك اللقاء وسط غيابات بعض لاعبيه لأسباب مختلف، حيث يتغيب محمود عبد الرازق شيكابالا، ومصطفى الزنارى للإصابة، محمود حمدى الونش ومحمد عبد الشافى لجراحة الرباط الصليبى، والثلاثى عبد الله السعيد، وناصر ماهر، وسيف جعفر لعدم القيد أفريقيا، بينما يتغيب محمود علاء ومحمد أشرف روقا لأسباب فنية.

,جاءت قائمة الزمالك للمباراة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع: عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.