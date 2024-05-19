شيكابالا والونش يؤازران لاعبى الزمالك من المدرجات

ياسر رشاد - القاهرة - حرص محمود عبد الرازق " شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ومحمود حمدي " الونش" مدافع الأبيض على التواجد باستاد القاهرة الدولي، لمؤازرة الفريق في مباراة نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية، المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد.

وحرص " شيكابالا" و " الونش"على التواجد مبكراً في غرفة ملابس الزمالك قبل وصول الفريق من أجل مساندة زملائهما والجهاز الفني في المباراة المرتقبة أمام بطل المغرب.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي - معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - ياسر حمد - أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - محمد شحاتة - أحمد حمدي - زياد كمال – سيد عبد الله "نيمار" – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر - إبراهيما نداي – يوسف أوباما - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم: سيف الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينيولا.