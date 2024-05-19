هتافات مدوية من جماهير الزمالك في ستاد القاهرة قبل مباراة نهائي الكونفدرالية.. فيديو

أشعلت جماهير الزمالك مدرجات ستاد القاهرة، قبل مباراة الفريق الكروي الأول ضد نظيره نهضة بركان في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وسيلاقي فريق الزمالك نظيره نهضة بركان مساء اليوم الأحد في إياب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وستنطلق صافرة بداية المباراة بين الفريقين في تمام الثامنة بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد القاهرة الدولي.

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وتوافدت جماهير الزمالك على ستاد القاهرة قبل مباراة فريقها بساعات وذلك من أجل مؤازرة لاعبيها.

وحرصت الحماهير البيضاء التي ملأت مدرجات ستاد القاهرة على الهتافات الحماسية من أجل إشعال حماس لاعبيها قبل الموقعة المرتقبة في نهائي الكونفدرالية.

وتضم قائمة الزمالك لخوض المباراة كلاً من:

حراسة المرمى : محمد عواد – محمد صبحي – معاذ علاء الدين.

خط الدفاع : عمر جابر – حمزة المثلوثي – حسام عبد المجيد – ياسر حمد – أحمد فتوح.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – زياد كمال – سيد عبد الله “نيمار” – ترافيس موتيابا – محمد عاطف – مهاب ياسر – إبراهيما نداي – يوسف أوباما – مصطفى شلبي – أحمد مصطفى “زيزو”.

خط الهجوم: سيف الجزيري – ناصر منسي – سامسون أكينيولا.