الجزيري يقود تشكيل الزمالك لمباراة نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

أعلن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تشكيل فريقه لمباراة نهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية.

وستقام مباراة الزمالك ضد نظيره نهضة بركان، على استاد القاهرة الدولي، في إياب نهائي كأس الكونفدرالية.

وستنطلق صافرة بداية مباراة الأبيض ضد الفريق المغربي في تمام الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ستاد القاهرة الدولي.

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تشكيل الزمالك لمباراة نهضة بركان

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى “زيزو”.

الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ويوسف أوباما وسيد عبد الله “نيمار” ومهاب ياسر ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

وخسر فريق الزمالك من نظيره نهضة بركان بهدفين مقابل هدف في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية، الذي أقيم في المغرب.

ويحتاج الزمالك للفوز بهدف نظيف في لقاء العودة المقرر له الأحد المقبل في القاهرة للتتويج باللقب.