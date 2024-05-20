رد فعل غير متوقع من لاعبي الزمالك بخصوص الاحتفال مع الجماهير بالكونفدرالية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ عمر سلامة:

اعتذر لاعبو نادي الزمالك عن عدم التواجد في الحافلة المكشوفة بعد التتويج بالكونفدرالية على حساب نهضة بركان.

وقرر اللاعبون عدم الاحتفال مع الجماهير عبر الحافلة المكشوفة التي جهزها النادي وغادر كل لاعب إلى منزله بمفرده.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، قد جهزّ حافلة مكشوفة، تواجد بمحيط استاد القاهرة؛ للاحتفال بلاعبي الفريق حال التتويج بلقب كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وحصد فريق الزمالك لقب الكونفدرالية 2024 بعد الفوز على نظيره نهضة بركان في الإياب بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة.

وكان فريق الزمالك قد خسر ذهابًا أمام نهضة بركان في المغرب بهدفين مقابل هدف ليضمن التتويج بأفضلية التسجيل خارج الأرض.

يُذكر أن الزمالك سبق وتوّج بنسخة 2019 من الكونفدرالية على حساب نظيره نهضة بركان.

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