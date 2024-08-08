شكرا لقرائتكم خبر عن سفيان رحيمي يضيف الهدف الرابع لمنتخب المغرب في مرمى مصر بأولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف سفيان رحيمى الهدف الهدف الرابع لمنتخب المغرب والثانى له ، فى مرمى منتخب مصر خلال المباراة التى تجمعهما مساء اليوم ،الخميس، على ملعب "لا البوجوار"، فى مواجهة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

كاد منتخب مصر يتقدم فى الدقيقة السادسة، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر على رأس أسامة فيصل ليسدد كرة تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى محمد طارق الذى سدد كرة ارتطمت بالدفاع.

وفى الدقيقة 12 جاءت إصابة أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر وتوقف اللعب، ليغادر مصابا وينزل بديلا منه مصطفى سعد ميسي.

وجاء هدف المغرب الأول فى الدقيقة 24، من تصويبة رائعة من يسار منطقة الجزاء لصالح المغرب عن طريق عبد الصمد الزلزولى لتسكن شباك حمزة علاء لاعب منتخب مصر.

وفى الدقيقة 27 عزز أسود الأطلس من التقدم بالهدف الثانى بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح المغرب عن طريق عبد الصمد الزلزولى ليسدد سفيان رحيمى رأسية داخل الشباك.

ومنح الحكم النرويجى بطاقة صفراء على إبراهيم عادل بعد تدخل على أشرف حكيمي، بعدها لاحت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق محمود صابر من ركلة حرة شتتها الدفاع بنجاح.

وتوقفت المباراة فى دقائقها الأخيرة بسبب إصابة سفيان رحيمى بعد تدخل على الكرة مع حسام عبد المجيد، لكن اللاعب تلقى العلاج واستكمل اللقاء حتى صافرة نهاية الشوط الأول.

وفى الدقيقة 55 عزز المنتخب المغربى من تقدمه بالهدف الثالث، من تصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح المغرب عن طريق بلال الخنوس لتسكن الشباك.

ونال أشرف حكيمى بطاقة صفراء فى الدقيقة 61 لعرقلة إبراهيم عادل ،ولعب محمد طارق ضربة مزدوجة فى الدقيقة 63 لكنها مرت أعلى العارضة .

يخوض المنتخب الأولمبى اللقاء بتشكيل مكون من: "حراس المرمي: حمزة علاء، والدفاع: كريم الدبيس وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد شحاتة، والوسط: محمد الننى وأحمد نبيل كوكا ومحمود صاب، والهجوم: إبراهيم عادل وأسامة فيصل وأحمد مصطفى زيزو".

مرت 75 دقيقة من مباراة منتخب مصر الأولمبي، ضد نظيره المغربي، وتشير النتيجة إلى تقدم المغاربة بثلاثية دون رد، فى المباراة التى تجمع المنتخبين، اليوم الخميس، على ملعب "لا البوجوار"، فى مواجهة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية في أولمبياد باريس 2024.

كاد منتخب مصر يتقدم فى الدقيقة السادسة، بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر على رأس أسامة فيصل ليسدد كرة تصدى لها حارس المرمى لترتد إلى محمد طارق الذى سدد كرة ارتطمت بالدفاع.

وفى الدقيقة 12 جاءت إصابة أحمد سيد زيزو لاعب منتخب مصر وتوقف اللعب، ليغادر مصابا وينزل بديلا منه مصطفى سعد ميسي.

وجاء هدف المغرب الأول فى الدقيقة 24، من تصويبة رائعة من يسار منطقة الجزاء لصالح المغرب عن طريق عبد الصمد الزلزولى لتسكن شباك حمزة علاء لاعب منتخب مصر.

وفى الدقيقة 27 عزز أسود الأطلس من التقدم بالهدف الثانى بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح المغرب عن طريق عبد الصمد الزلزولى ليسدد سفيان رحيمى رأسية داخل الشباك.

ومنح الحكم النرويجى بطاقة صفراء على إبراهيم عادل بعد تدخل على أشرف حكيمي، بعدها لاحت كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح مصر عن طريق محمود صابر من ركلة حرة شتتها الدفاع بنجاح.

وتوقفت المباراة فى دقائقها الأخيرة بسبب إصابة سفيان رحيمى بعد تدخل على الكرة مع حسام عبد المجيد، لكن اللاعب تلقى العلاج واستكمل اللقاء حتى صافرة نهاية الشوط الأول.

وفى الدقيقة 55 عزز المنتخب المغربى من تقدمه بالهدف الثالث، من تصويبة من خارج منطقة الجزاء لصالح المغرب عن طريق بلال الخنوس لتسكن الشباك.

ونال أشرف حكيمى بطاقة صفراء فى الدقيقة 61 لعرقلة إبراهيم عادل ،ولعب محمد طارق ضربة مزدوجة فى الدقيقة 63 لكنها مرت أعلى العارضة .

يخوض المنتخب الأولمبى اللقاء بتشكيل مكون من: "حراس المرمي: حمزة علاء، والدفاع: كريم الدبيس وحسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد شحاتة، والوسط: محمد الننى وأحمد نبيل كوكا ومحمود صاب، والهجوم: إبراهيم عادل وأسامة فيصل وأحمد مصطفى زيزو".