الامارات | كريس: أفضل لاعب ليس الأسرع أو الأقوى بل الأذكى كروياً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظّم مجلس دبي الرياضي الملتقى السنوي لمدربي أندية دبي لكرة القدم، الذي يأتي في إطار تنفيذ سياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية بدبي 2023-2033 في الجانب المتعلق بالتطوير المهني الرياضي للكوادر الفنية والإدارية العاملة بأندية دبي.

ووفق بيان صادر عن المجلس، تضمن الملتقى تنظيم دورات تدريبية تحت إشراف عدد من الخبراء والمديرين والمشرفين الفنيين بأكاديميات أندية دبي لكرة القدم، كما تضمن إقامة محاضرات وورش عمل في موضوعات مختلفة.

وقدم المدير الفني لأكاديمية الوصل لكرة القدم، رضوان لحبيباني، محاضرة بعنوان التحولات في كرة القدم، فيما قدم المدير الفني لأكاديمية حتا لكرة القدم، هشام بومبار، محاضرة بعنوان الكفاءة المهارية في خدمة اللعبة، كما قدم المدير الفني لأكاديمية شباب الأهلي لكرة القدم، محمد العلوي الإسماعيلي، محاضرة بعنوان تحديد فلسفة اللعب: مبادئ لعب كرة القدم، فيما استعرض المدير الفني لأكاديمية النصر لكرة القدم، باولو جورج فيليبي، أثر المواصفات الفنية للاعب والمدرب في صياغة مستقبل اللاعبين الشباب.

كما قدم المحاضر الدولي لدى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، كريس فان ديرهاغن، محاضرة بعنوان «الذكاء واتخاذ القرار في كرة القدم»، أكد فيها أن الذكاء الكروي يعتمد على اتخاذ القرارات الصائبة بناءً على إدراك المعلومات المحيطة باللاعب، وأن أفضل اللاعبين ليسوا الأسرع أو الأقوى، بل الأكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة في الوقت المناسب، وأوضح أهمية المسح البصري في كرة القدم، ودوره في تحسين معدل إتمام التمريرات الأمامية، حيث أظهرت الإحصاءات أن أفضل اللاعبين يمسحون الملعب من ست إلى ثماني مرات خلال آخر 10 ثوانٍ قبل تسلم الكرة، لأنه يعزز اتخاذ القرار، ما يؤدي إلى تسريع وتيرة اللعب.

وتطرق كريس إلى تأثير النضج البيولوجي وتأثير العمر النسبي في اكتشاف المواهب، مع الإشارة إلى تفوق اللاعبين الناضجين مبكراً على أولئك الذين ينضجون متأخراً، كما ركز في المحاضرة على أهمية التعلم المستمر في تطوير اللاعبين، مع التأكيد على محاكاة التدريب ظروف المباراة لتحسين التعلم، وسلط الضوء على ضرورة تدريب اللاعبين على اتخاذ القرارات السريعة بناءً على المعلومات البصرية، وأهمية تحليل سلوك المسح لدى اللاعبين أثناء التدريبات والمباريات لتحديد المواقع المثلى لزملاء الفريق المنافسين، والمساحات، وتدريب اللاعبين في بيئات تشبه المباريات الحقيقية، مثل المباريات المصغرة، لزيادة تكرار المسح، وتحسين اتخاذ القرار.

وأكد البيان أن تنظيم هذا الملتقى السنوي جاء في إطار تحقيق أهداف سياسة استقطاب وتطوير المواهب الرياضية، التي أطلقها مجلس دبي الرياضي، ترجمة لتوجهات حكومة دبي في مجال استقطاب وتطوير المواهب في جميع التخصصات، وتنفيذاً لبرنامج مجلس دبي الرياضي الخاص بتطوير الناشئين والشباب، في الجانب المتعلق بتأهيل الكوادر الفنية، ورفع درجة كفاءة المدربين العاملين في المراحل السنية وأكاديميات أندية وشركات كرة القدم بدبي، ويعد الملتقى استمراراً لبرامج المجلس التطويرية في مجال إعداد مدربي كرة القدم، التي تضمنت تنظيم دورات تدريبية خارجية لمساعدي المدربين بشركات كرة القدم بأندية دبي، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية الدولية.