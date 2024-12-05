الامارات | ليروي فير: لم أتردد في قبول طلب شرودر الانضمام إلى النصر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عبّر لاعب النصر، الهولندي ليروي فير، عن سعادته بالوجود مع النصر، واللعب في الدوري الإماراتي للمحترفين، مشيراً إلى أنه لم يتردد في قبول عرض المدرب الهولندي شرورد، عندما طلب منه الحضور إلى دبي للانضمام إلى «العميد»، كما أنه لم يتوقع في بداية ممارسة كرة القدم أن يلعب في المنطقة العربية والخليجية.

ويعتمد المدرب الهولندي شرودر على مواطنه الدولي السابق، ليروي فير، الذي سبق أن مثّل منتخب هولندا في كأس العالم 2014، وأحرز هدف منتخب بلاده الأول في مرمى تشيلي، بشكل أساسي، ويدفع باللاعب في مركز وسط الملعب، وفي بعض الأوقات في قلب الدفاع، وهو ما حدث في مباراة دهوك، مساء أول من أمس، لتعويض غياب اللاعب سمير ميميسيفيتش، للإصابة.

وقال ليروي فير لـ«الإمارات اليوم»: «عندما بدأت كرة القدم لم أتوقّع أن ألعب هنا، لكن الآن الوضع مختلف، الدوري قوي جداً، وهناك فرق قوية، والكرة الإماراتية تطورت بشكل كبير على المستوى الآسيوي، وهو ما جعلني لا أتردد في قبول عرض المدرب عندما طلب مني اللعب مع النصر، سعيد جداً في دبي وكل الأمور إيجابية، أعيش مع زوجتي وأولادي، والكل سعيد هنا».

وأضاف: «أحاول أن أقدّم أفضل ما لديّ في أي مركز يطلبه مني المدرب، سواء في الوسط أو الدفاع، قدّمت مباراة قوية أمام دهوك في خط الدفاع، وإذا دفع بي المدرب في المباراة المقبلة بالوسط، سأقدّم كل ما لديّ أيضاً، سعيد جداً بالوجود في النصر ضمن مجموعة من لاعبين متعاونين بشكل كبير، وهو ما يساعدنا على تنفيذ خطط المدرب والتطور من مباراة إلى أخرى».

وأكد اللاعب أن النصر استحق الفوز على دهوك العراقي وصدارة المجموعة، مشيراً إلى أن العميد يمتلك لاعبين مميزين، وبدايته في الدوري كانت جيدة، لكنه أشار إلى أن النصر يحتاج إلى وقت للتأقلم وحفظ خطة لعب المدرب الذي يسعى إلى تطوير خطة الأداء، وتحفيظ اللاعبين ما يحتاجون إليه.

وعن احتياجات النصر للمنافسة على اللقب، أكد أن النصر يحتاج إلى التركيز في كل مباراة على حدة، من دون التفكير في أكثر من ذلك، وتابع: «كرة القدم متغيرة، وطبيعي أن يكون هناك فوز وخسارة، ونبحث عن الفوز في كل مباراة، والفريق يضم لاعبين رائعين، لكن ليس شرطاً الفوز في كل المباريات، المثال على ذلك الجزيرة الإماراتي، هو من الفريق القوية لكنه ليس في صدارة ترتيب الدوري، مانشستر سيتي بطل إنجلترا لكنه يخسر حالياً، كرة القدم تتغير من مباراة إلى أخرى، وما علينا كلاعبين سوى التركيز في المباريات، وترك الأمور الإدارية والفنية للجهاز الفني والإداري ومجلس إدارة النادي».