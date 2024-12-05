الامارات | شرودر: «النصر» لا يفكر حالياً في تدعيم صفوفه

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب النصر، الهولندي ألفريد شرودر، أن الجهاز الفني للفريق لا يفكر في تدعيم الصفوف في الوقت الحالي، ولا يعرف ماذا سيحدث في المستقبل أو خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، مشيراً إلى أن الفريق يمتلك مجموعة جيدة من اللاعبين، على الرغم من افتقاده عدداً من العناصر بداعي الإصابة، لكنه بشكل عام لا يعرف ماذا سيحدث في المستقبل، خصوصاً عند الحديث عن التعاقدات، ولا ينظر إلا إلى اللاعبين الموجودين حالياً.

وحجز فريق النصر مقعده في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال الأندية الخليجية، بعدما وصل إلى النقطة 10 في صدارة المجموعة الأولى، إثر فوزه على دهوك العراقي، أول من أمس، 2-1، ليتوسع الفارق إلى خمس نقاط مع دهوك الوصيف، وست نقاط مع ظفار العماني الثالث، وهو ما يعني ضمان وجوده في الدور القادم حتى لو خسر المباراتين المقبلتين.

وقال مدرب النصر، شرودر، بعد المباراة لـ«الإمارات اليوم»: «لا نفكّر حالياً في تدعيم الصفوف، اللاعبون لدينا جيدون وجاهزون، على الرغم من أننا خسرنا لاعبين بسبب الإصابة، وفي بعض الأوقات يظهر الفريق بشكل جيد، وأحياناً نتعرض لهبوط في المستوى قليلاً، وهذا ما نعمل عليه ونعالجه في التدريبات والمباريات».

وعن إدخال اللاعب مروان أزرقان في الشوط الثاني وإخراجه مرة أخرى، قال المدرب: «الأمر عادي في كرة القدم، حاولنا تطبيق طريقة، لكن حدث خلل ما، وقمت بتغيير خطة اللعب من 4-3-3 إلى 5-3-2، ولعبنا بمهاجميْن بدلاً من ثلاثة، وتوجّب أن أدفع بلاعب آخر يقوم بالدور في وسط الملعب، أفضل من مروان وهو ما حدث، الأمور طبيعية وتحصل في عالم الاحتراف، خصوصاً أن الفريق الخصم كان قد اقترب في النتيجة التي أصبحت 2-1، وكان يتوجب علينا أن نقوم بتغيير في خطة اللعب».

أما عن المشكلات الدفاعية وتلقي فريق النصر أهدافاً باستمرار، فقال المدرب: «الأمر طبيعي.. تلقينا هدفاً وأحرزنا هدفين، وحصلنا على العديد من الفرص الخطرة، وفي مباريات نخرج دون أن نتلقى أهدافاً، هذه كرة القدم بالنسبة لي، لدينا مدافعون جيدون وخط دفاع جيد، نتقدم من مباراة إلى أخرى وهو الأهم بالنسبة لي».

وعن مباراة دهوك قال المدرب: «الفوز مهم، لم نبدأ بشكل جيد، لكننا عدنا سريعاً وأحرزنا هدفين، وفي الشوط الثاني كان لابد أن نعطي الفرصة لعدد من اللاعبين ليكونوا جاهزين للمباريات المقبلة، إضافة إلى راحة عدد آخر من اللاعبين، وفي الشوط الثاني كنا عصبيين قليلاً وتلقينا هدفاً، وفي المقابل نجحنا بعد ذلك في تغيير خطة اللعب لامتلاك الكرة والسيطرة على وسط الملعب، وحصلنا على فرص مهمة، ولكن لم ننجح في استغلالها».

واختتم المدرب حديثه بأن الفوز على دهوك العراقي مهم قبل خوض مباريات الدوري ولقاء دبا الحصن، الأحد المقبل، حيث يساعد اللاعبين ويرفع المعنويات خلال التدريبات.