إعادة انتخاب ديالو رئيسا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم

الرياص - اسماء السيد - باريس : أعيد انتخاب فيليب ديالو المنتهية ولايته رئيسا للاتحاد الفرنسي لكرة القدم السبت، بأكثرية 55.34%، متغلبا على بيار سامسونف المقرب من نويل لوغريت الذي حل ديالو بدلا منه في كانون الثاني/يناير 2023.

للمرة الأولى في أهم اتحاد رياضي فرنسي (2.4 مليون لاعب مرخص لهم)، دُعي رؤساء أندية الهواة للمشاركة الثلاثاء والأربعاء للاقتراع إلكترونيا، بالإضافة إلى رؤساء الأندية المحترفة، الدوريات الـ22 الإقليمية والمقاطعات الـ91، أي نحو 11500 ناخب مقابل أقل من 250 سابقا.

قال ديالو (61 عاما) بعد فوزه إثر ختام الجمعية الفدرالية للاتحاد في فندق باريسي بالقرب من برج إيفل، إنه يستمد "شرعية قوية" وأشاد بـ"النضج الديموقراطي في رياضتنا".