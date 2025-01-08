شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستقر على رحيل كونراد ميشالاك لضم أجنبى آخر والان مع تفاصيل الخبر

استقر مسئولو نادى الزمالك على رحيل البولندى كونراد ميشالاك لاعب الفريق الأول، وذلك بعد عدم تقديم المردود المنتظر منه فى المباريات، خلال الفترة الماضية، سواء مع المدير الفنى الحالى السويسرى جروس أو قبل رحيل المدرب السابق البرتغالى جوميز.

ويرغب مسئولو الزمالك فى إخلاء مكان فى قائمة الفريق، للتعاقد مع لاعب أجنبى آخر، حيث من المنتظر أن يتم التواصل مع مسئولو أحد السعودى مرة أخرى لإخطارهم برغبة الأبيض فى رحيل اللاعب عن الزمالك.

واستقر الزمالك على عدم استكمال استعارة كونراد ميشالاك من أحد السعودى، بعدما أخطرهم السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق بعدم احتياجه للاعب فى المرحلة المقبلة.

واستفسر البولندى كونراد ميشالاك، عن موقفه مع الأبيض خلال يناير الجارى، ومدى الحاجة إلى جهوده الفترة الجارية من عدمه، فى ظل ما يتردد عن رغبة الزمالك فى رحيل اللاعب وقطع إعارته فى الانتقالات الشتوية، خاصة أن الزمالك تواصل مع أحد السعودى لإخطارهم برغبتهم فى قطع إعارة ميشالاك، بعدما انضم لصفوف الفارس الأبيض على سبيل الإعارة فى الانتقالات الصيفية الماضية.