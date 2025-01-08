شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينضم الثنائى بيرسى تاو وأكرم توفيق لقائمة الأهلاوية فى الدورى القطرى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتبط اسم الثنائى أكرم توفيق والجنوب أفريقى بيرسى تاو لاعبى النادى الأهلى، بالانتقال إلى الدورى القطرى فى الانتقالات الشتوية الحالية بعدما اصبح الثنائى يحق لهم التوقيع لأى نادٍ لانتهاء عقودهما بنهاية الموسم الحالى.

وتلقى الأهلى عرضا رسميا من نادى قطر القطر من أجل ضم بيرسى تاو فى الانتقالات الشتوية الحالية، فى الوقت الذى يرحب فيه الأهلى برحيل اللاعب لضم لاعب أجنبى آخر فى ظل خروج اللاعب من حسابات مارسيل كولر، فى الوقت التى أكدت فيه تقارير قطرية أن قطر القطرى حصل على موافقة اللاعب ومن المقرر سفر اللاعب خلال أيام للانضمام للنادى القطرى.

بينما أنهى فريق الشمال القطرى اتفاقه مع أكرم توفيق ظهير أيمن النادى الأهلى، وينتظر اللاعب موافقة الأهلى على طلباته المادية من أجل تجديد تعاقده مع النادى، وفى حال عدم موافقة اللاعب سيرحل إلى الشمال فى يناير الجارى أو نهاية الموسم.

وحال نجاح مفاوضات قطر والشمال القطرى مع بيرسى تاو وأكرم توفيق سينضميان إلى قائمة اللاعبين الأهلاوية فى الدورى القطرى والتى نستعرضهم فى التقرير التالى..

حمدى فتحى فى الوكرة

أول هذه اللاعبين هو حمدى فتحى لاعب وسط الأهلى الذى انتقل إلى الوكرة القطرى مقابل 3 ملايين دولار فى الانتقالات الصيفية قبل الماضية لمدة 4 سنوات، والذى عوض الأهلى رحيله بضم إمام عاشور من ميتلاند الدنماركى.

وخاض حمدى فتحى مع الوكرة القطرى 31 مباراة حتى الآن فى جميع المسابقات استطاع أن يسجل 3 أهداف ويصنع 4 أهداف.

أحمد عبد القادر

ثانى اللاعبين هو أحمد عبد القادر الذى انضم إلى قطر القطرى المهتم بخدمات بيرسى تاو، فى بداية هذا الموسم معارا من الأهلى لمدة موسم بعدما خرج من حسابات مارسيل كولر، ويقدم حاليا مستويات رائعة فى الدورى القطرى.

واستطاع أحمد عبد القادر تسجيل 4 أهداف فى 10 مباريات خاضها مع قطر القطرى، 3 أهداف فى الدورى وهدف فى كأس قطر، بعدد دقائق 820 فقط.

وسبق حمدى فتحى وأحمد عبد القادر العديد من اللاعبين الأهلاوية، مثل وائل جمعة الذى لعب للسيلية القطرى، وأحمد فتحى الذى لعب لأم صلال القطرى.