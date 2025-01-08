شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد إجراء جراحة يحيى عطية الله ومدة غيابه عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

يستمر غياب المغربى يحيى عطية الله لاعب الأهلى عن فريقه لمدة تصل من 4 إلى 6 أسابيع، بعد تعرضه للإصابة بقطع فى الحاجب وكسر فى عظمة الوجه وكسر فى الأسنان، وحاجته إلى إجراء عملية جراحية غدا الخميس.

وقال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، إن يحيى عطية الله لاعب الفريق، تعرض لقطع فى الحاجب وكدمة فى الوجه وتوجه إلى أحد المستشفيات، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتحديد إصابته بشكل دقيق.

وتعرض يحيى عطية الله للإصابة خلال مشاركته مع الفريق فى مباراة سموحة المقامة على استاد القاهرة فى الجولة الخامسة لبطولة الدورى الممتاز، وتم استبداله باللاعب كريم الدبيس.

على جانب آخر استقر مسئولو النادى الأهلى على تقديم عرض جديد للنيجيرى كليتشى ايهيناتشو مهاجم إشبيلية الإسبانى، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، لتدعيم هجوم الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي الجاري باعتباره من أهم المراكز التي تحتاج للتدعيم في صفوف الأهلي، في ظل تراجع مستوى الأجنحة، وعدم وجود بديل للفلسطيني وسام أبو علي في مركز قيادة الهجوم، خاصة مع تراجع مستوى محمود كهربا.

وينوي مسئولو النادي الأهلي رفع العرض المقدم للمهاجم النيجيري من أجل إقناعه بقبول عرض الأهلي، حيث ترغب الإدارة الحمراء فى كسر سقف الرواتب فى صفوف الفريق الأحمر، من أجل ضم لاعب إشبيلية ليكون أفضل إضافة لصفوف الفريق الأحمر في الميركاتو الشتوي الجاري، وإن كانت تواجه صعوبة في إقناع ايهيناتشو بسبب مبالغته في مطالبه المالية.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع مهاجم إشبيلية، بينما يطلب اللاعب الحصول على 2.5 مليون دولار سنويا، أي قرابة 1.3 مليون دولار في الستة شهور المتبقية من الموسم الحالي، وهو ما تراه إدارة القلعة الحمراء مبالغا فيه وترغب في تخفيض مطالب اللاعب، والاستفادة من غربة ناديه في تسويقه لأيا من الأندية الراغبة في الحصول على خدماته في يناير الجاري.