شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة البارالمبي يهدي الرئاسة الشرفية للدكتور حسام الدين مصطفى والان مع تفاصيل الخبر

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري البارالمبى للكرة الطائرة برئاسة عماد رمضان بالإجماع إهداء الرئاسة الشرفية للاتحاد للدكتور حسام الدين مصطفى الرئيس الحالى للجنة البارالمبية المصرية.

ووافق مجلس الطائرة البارالمبى بالإجماع بناء على الاقتراح المقدم من الدكتور سامح السيد نائب رئيس اتحاد الطائرة البارالمبي.

وتم إهداء اتحاد الطائرة البارالمبي الرئاسة الشرفية للدكتور حسام الدين مصطفى كونه أول من أسس الاتحاد وله بصمة كبيرة على اللعبة منذ إنشائها.

كما استقر مجلس إدارة اتحاد الطائرة البارالمبي على الهيكل التنظيمى للاتحاد وتشكيل اللجان.

وعقد عماد رمضان رئيس الاتحاد اجتماعا مع اللاعبين واللاعبات واستمع لمطالبهم ووعد بتذليل كافة العقبات التى تعرض لها المنتخبات الوطنية في المرحلة الماضية.

كما عقد رئيس اتحاد الطائرة البارالمبي اجتماعا موسعا مع ممثلي الحكام وتم خلال الاجتماع مناقشة المطالب العامة للحكام ودورهم المؤثر في تطوير اللعبة.

وقال عماد رمضان إن مجلس الإدارة يدعم الحكام لأنهم عنصر أساسي في نجاح اللعبة.

واستقر اتحاد الطائرة البارالمبي على تشكيل لجنة لشؤون اللاعبين خلال المرحلة المقبلة حتى يتمكن اللاعبون من توصيل احتياجاتهم ومطالبهم المشروعة وتكون اللجنة حلقة وصل بين اللاعبين ومجلس إدارة الاتحاد.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة الاتحاد اجتماعا هاماً الأسبوع المقبل لمناقشة توحيد استمارة قيد اللاعبين وستكون محددة المدة لصالح اللعبة.

كما سيتم مناقشة عدد من الأفكار والاقتراحات المقدمة من أعضاء مجلس الإدارة بغرض تطوير اللعبة وخدمة المنتخبات الوطنية لضمان تحقيق أفضل النتائج الإيجابية على صعيد كافة المنتخبات الوطنية في جميع المراحل السنية.