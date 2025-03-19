الامارات | أفضل 10 مواهب في برشلونة يرحلون مجاناً في الصيف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة سبورت الإسبانية أن نادي برشلونة مهدد بفقدان عدد من أفضل مواهبه من فريق تحت 19 عاماً الصيف المقبل.

قالت الصحيفة إن هناك اهتماماً سعودياً بالحصول على خدمات أرناو براداس، كما حصل مع قائد برشلونة أتلتيك، أوناي هيرنانديز، الذي انتقل إلى صفوف اتحاد جدة مؤخراً.

وتابعت عدم حصول نجوم "لاماسيا" عن عروض احترافية مع الفريق الأول يفتح الباب أمام مصراعيه للأندية الأخرى للتعاقد معهم، كما هو حال مارك غويو، الذي رحل إلى تشيلسي الصيف الماضي مقابل 6 ملايين يورو.

وذكرت سبورت أن البارسا مهدد بخسارة 3 لاعبين أبرزهم الجناح أرناو براداس، الذي سجل مؤخراً في دوري أبطال أوروبا للشباب ضد أستون فيلا، والهداف هوغو ألبا (22 هدفاً هذا الموسم منهما هدفان في نهائي كأس الملك)، ويان فيرجيلي.

وواصلت أنه بالإضافة إلى الثلاثي، تنتهي عقود كل من هيكتور رانجيل، وفاريناس، وأدريان جيل، وتوماس ماركيز، وألكسندر والتون، وداني فيرير، وماركوس بارييغو هذا الصيف أيضاً، مما يجعلهم متاحين للانتقال بشكل حر إلى أي نادٍ من اختيارهم.