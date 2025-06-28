مونديال الأندية: فيريرا مدرب بالميراس لا يتوقع "مفاجآت" من بوتافوغو

الرياص - اسماء السيد - فيلادلفيا (الولايات المتحدة) : لا يتوقع البرتغالي أبيل فيرارا مدرب بالميراس "مفاجآت" من خصمه بوتافوغو السبت في ثمن نهائي كأس العالم للأندية بكرة القدم، نظرا لأن الفريقين البرازيليين يعرفان بعضهما جيدا.

ويتواجه بوتافوغو مع بالميراس على ملعب لينكولن فايننشنال فيلد في فيلاديلفيا، في المباراة الوحيدة ضمن الدور ثمن النهائي بين فريقين من بلد واحد.

وقال المدرب البرتغالي خلال مؤتمر صحافي "لا مجال للمفاجآت، نحن نعرف بعضنا جيدا. (مدرب بوتافوغو، البرتغالي ريناتو بايفا) قد يغيّر من مراكزه، من استراتيجياته وتكتيكاته، لكن في النهاية يجب أن نلعب. هو سيطبق خطته، ونحن سنطبق خطتنا".

وأضاف "لن نقوم بشيء لم نقم به سابقا. لديهم ديناميكيتهم ولدينا ديناميكيتنا، وسنقوم بكل ما يلزم لإيقاف خصمنا واستغلال الفرص المتاحة لنا".

ورأى فيريرا أن بوتافوغو فريق "من الطراز الرفيع"، لكن ذلك لا يعني أن فريقه سيغيّر من أسلوبه المعتاد في التحضير للمباريات.

وكان بوتافوغو، بطل كأس ليبرتادوريس بقيادة المدرب البرتغالي السابق أرتور جورجي الذي انتقل إلى الريان القطري، تأهل كثاني المجموعة الثانية خلف باريس سان جرمان، متفوقا على أتلتيكو مدريد الإسباني، وذلك بعد تفجيره أكبر مفاجآت المسابقة بتغلبه على الفريق الفرنسي بهدف نظيف.

وقال فيريرا الذي قاد فريقه لتصدر المجموعة الأولى "من المؤكد أنها ستكون مباراة تنافسية للغاية. منذ مواجهاتنا في عام 2023، كانت مبارياتنا دائما متكافئة".