الامارات | «غودولفين» يطارد ألقاب سباقات «الفئة الأولى» في «ساراتوغا»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يدفع فريق «غودولفين» العالمي، اليوم، باثنين من خيرة جياده للمنافسة على ألقاب سباقات الفئة الأولى، في مضمار «ساراتوغا» الأميركي الشهير، حين تنشد المهرة «راغ تايم» لقب «تيست ستيكس» الذي يجري في الشوط الثالث لمسافة 1400 متر، فيما يطلب زميلها «هاي لاند فولز» لقب الشوط الرابع (ويتني ستيكس) الممتد على المسار الترابي لمسافة 1800 متر.

وتخوض «راغ تايم» غير المهزومة، أولى مشاركاتها في سباقات الفئات، بإشراف المدرب بيل موت، بعد أن قدمت مهرة الثلاث سنوات عرضين لافتين على المسافة والمضمار ذاتهما، بفوز ساحق في سباق الخيول المبتدئة في مطلع يونيو الماضي، وأتبعته بعد أسبوعين بفوزها في سباق للمهرات والأفراس ضمن الفئة المشروطة (الوزن بحسب العمر والنتائج).

ويخوض «هاي لاند فولز» بإشراف المدرب براد كوكس، سباقه الثاني في موسم 2025، بعد أن استهل موسمه بفوز سهل في يونيو الماضي، ضمن الفئة المشروطة على مسافة 1600 متر على مضمار «أكودكت».

ويتطلع «هاي لاند فولز» المنحدر من نسل الفحل «كيرلين» في «ساراتوغا» للقبه الثاني على صعيد سباقات «جروب1»، بعد تتويجه في سبتمبر الماضي بلقب سباق «جوكي كلوب غولد كب»، لكنه سيواجه الجوادين «سييرا ليون» و«فيرسنس» الفائزين بالمركزين الأول والثاني في سباق «بريدز كب كلاسيك» نوفمبر الماضي، إلى جانب الفائز بالسباق ذاته في عام 2023 الجواد «وايت أباريو».