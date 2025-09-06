تصفيات مونديال 2026: غاتوزو يستهل مشواره مع إيطاليا باكتساح إستونيا

الرياص - اسماء السيد - بيرغامو (إيطاليا) : استهلّ جينارو غاتوزو مشواره بقيادة المنتخب الإيطالي باكتساح ضيفه الإستوني 5 0 الجمعة، في الجولة الخامسة ضمن المجموعة التاسعة من تصفيات القارة الأوروبية.

وانتظر المنتخب الإيطالي حتى الشوط الثاني لتأمين الفوز بأهداف مويس كين (58)، ماتيو ريتيغي (69 و89)، البديل جاكومو راسبادوري (71) وأليساندرو باستوني (90+2).

وتُعد النقاط الثلاث التي رفعت رصيد إيطاليا إلى ست في المركز الثالث، خلف النروج بست نقاط أيضا، مع خوض مباراة أقل، مهمة للغاية في مشروع تفادي عدم التأهل إلى المونديال للمرة الثالثة تواليا.

ويضمن صاحب المركز الأول في المجموعة التأهل المباشر لكأس العالم، فيما يخوض الثاني الملحق الذي لعبته إيطاليا في آخر نسختين وفشلت في التأهل عبره.

وسيخوض المنتخب الإيطالي واحدة من أهم مبارياته أمام نظيره الإسرائيلي الإثنين في ديبريتسن المجرية، حيث يتخلف عنها بفارق ثلاث نقاط، مع خوضها مباراة إضافية، وذلك بعد فوزها على مضيفتها مولدوفا 4 0.

وكرّس الـ"أتزوري" تفوّقه التاريخي على إستونيا بتحقيقه فوزه الثامن عليها.

طوال 45 دقيقة، سيطر المنتخب الإيطالي بشكل كامل تماما ومنع ضيفه من تسديد أي كرة في حين جرّب بنفسه هزّ الشباك بـ17 تسديدة، أربع منها باتجاه المرمى.

لكن سيطرة الإيطاليين لم تُترجم إلى فرص خطيرة، فلا تسديدات ماتيو بوليتانو وماتيا زاكانيي من بعيد نجحت، ولا رأسية الهداف ماتيو ريتيغي القريبة سكنت المرمى بعدما تصدى كارل هاين لها (45+1).

وأنهى المنتخب الإستوني الشوط الأول بتعادل سلبي للمباراة السابعة تواليا، لكن كما العادة، لم يتمكن من مواصلة الجهد البدني والذهني طويلا.

ومع دخول الشوط الثاني، واصل الإيطاليون ضغطهم وكانوا قريبين من افتتاح التسجيل مرة عبر بوليتانو بتسديدة ارتدت من الدفاع (51)، وأخرى من ساندرو تونالي تصدى لها هاين (54).

وجاء الفرج أخيرا عبر كين الذي سجل بعد متابعته تمريرة جميلة بالكعب من ريتيغي (58)، لكنه فشل في تسجيل الصعب من بعدها بدقيقة حين واجه الحارس لكنه سدد مباشرة نحو القائم الأيسر للمرمى (59).

وتابع لاعبو غاتوزو الضغط بهدف الحسم، وتمكنوا من فعل ذلك بهدف ثان سجله ريتيغي بتسديدة زاحفة إلى يسار الحارس بعد تمريرة من البديل جياكومو راسبادوري (69).

وسرعان ما أنهى راسبادوري الأمور بهدف ثالث برأسية إثر عرضية من بوليتانو (71)، قبل أن يبصم ريتيغي على الهدف الشخصي الثاني والرابع لمنتخبه إثر تمريرة من البديل أندريا كامبياسو (89).