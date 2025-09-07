كارميلو أنتوني ودوايت هاورد يدخلان قاعة مشاهير كرة السلة الأميركية

الرياص - اسماء السيد - نيويورك : دخل نجما كرة السلة الاميركية السابقين كارميلو أنتوني ودوايت هاورد قاعة مشاهير كرة السلة الأميركية السبت خلال حفل تكريمي أقيم في سبرينغفيلد (ولاية ماساتشوسيتس السبت.

تم تكريم النجمين فرديا لكن أيضا جماعيا كونهما كانا ضمن المنتخب الأميركي الحاصل على الذهبية الأولمبية في أولمبياد بكين عام 2008.

وقال أنتوني "أمر رائع ان أقول اني دخلت قاعة المشاهير مرتين، انه أمر لا يصدق. فريق 2008 اعطى مثالا لكيفية التصرف كرياضيين محترفين".

خاض انتوني 19 موسما في الدوري الأميركي لكرة السلة ودافع عن ألوان 6 أندية كان آخرها لوس أنجليس ليكرز موسم 2021 2022 وشارك في مباراة كل النجوم 10 مرات.

أما هاورد فشكر والديه لدعمهما له لتحقيق حلمه في الدوري الأميركي للمحترفين في كرة السلة وقال في هذا الصدد "لقد عملتا كثيرا لكي أحقق هذه الأهداف يوما بعد يوم. واليوم أنا في قاعة المشاهير بفضلكما".

اما هاورد الملقب "سوبرمان"، فخاض 18 موسما في الدوري الأميركي وشارك في مباراة كل النجوم 8 مرات ودافع عن ألوان 7 اندية.