جائزة إيطاليا الكبرى: فيرستابن يتفوق على ثنائي ماكلارين ويحرز فوزه الثالث هذا الموسم

الرياص - اسماء السيد - مونتسا (إيطاليا) : تفوق بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن على ثنائي ماكلارين البريطاني لاندو نوريس والأسترالي أوسكار بياستري، وأحرز فوزه الثالث فقط هذا الموسم بسيطرته على سباق جائزة إيطاليا الكبرى، الجولة السادسة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، الأحد على حلبة مونتسا.

وانطلق بطل العالم للأعوام الأربعة الماضية من المركز الأول وحافظ عليه من البداية حتى النهاية، باستثناء لفترة وجيزة عندما طُلب منه السماح لنوريس بتجاوزه بسبب خروج الهولندي عن الحلبة، لكنه سرعان ما استعاده في طريقه االى الفوز السادس والستين في مسيرته.

وأنهى فيرستابن السباق بفارق قرابة 20 ثانية عن ثنائي ماكلارين، فيما جاء سائقا فيراري شارل لوكلير من موناكو والبريطاني لويس هاميلتون في المركزين الرابع والسادس أمام جمهور "سكوديريا"، وبينهما سائق مرسيدس البريطاني الآخر جورج راسل.