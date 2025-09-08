تصفيات مونديال 2026: إسبانيا تعود بانتصار كاسح من تركيا

الرياص - اسماء السيد - قونية (تركيا) : عادت إسبانيا من تركيا بانتصار ثان كاسح في المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال 2026 لكرة القدم، وجاء بنتيجة 6 0 الأحد في قونية بفضل ثلاثية أولى لميكيل ميرينو بألوان "لا روخا".

وأضاف أبطال أوروبا هذا الانتصار إلى الذي حققوه في مباراتهم الأولى خارج الديار أيضا على بلغاريا 3 0، فيما منيت تركيا بهزيمة أولى بعد الفوز افتتاحا على جورجيا خارج الديار 3 2، متلقية أقسى خسارة على أرضها منذ 4 نيسان/أبريل 1984 حين سقطت بنفس النتيجة وديا أمام المجر، ما يجعل مدربها الإيطالي فينتشينزو مونتيلا في موقف صعب جدا.

ودخلت إسبانيا اللقاء على خلفية 21 مباراة متتالية من دون هزيمة، وتحديدا منذ 22 آذار/مارس 2024 حين سقطت وديا أمام كولومبيا 0 1، من دون احتساب خسارتها نهائي دوري الأمم الأوروبية أمام البرتغال لأن ركلات الترجيح لا تدخل في حسابات الفوز والخسارة.

وبدت في طريقها لمواصلة هذه السلسلة بعدما تقدمت منذ الدقيقة 6 بتسديدة بعيدة لبيدري قبل أن يضيف ميرينو الثاني بتسديدة مُحكَمة جميلة بعد لعبة جماعية مميزة (22).

ورغم بعض المحاولات للطرفين، أبرزها للامين جمال من ناحية إسبانيا لكنه أطاح الكرة فوق العارضة بشكل غريب، وكينان يلديز من جهة تركيا لكنه اصطدم بتألق الحارس أوناي إيمري، بقيت النتيجة على حالها حتى الثواني الأخيرة من الشوط الأول حين أضاف الضيوف الهدف الثالث عبر ميرينو أيضا بعد عرضية من بيدري (1+45)، مباشرة بعد خسارة نيكو وليامس للاصابة واستبداله بفيران توريس الذي عزز تقدمه بلاده مطلع الشوط الثاني إثر هجمة مرتدة سريعة وتمريرة من جمال (53).

وواصل ميرينو استعراضه بتسجيله هدفه الشخصي الثالث بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء (58)، قبل أن يضيف بيدري هدفه الشخصي الثاني والسادس لبلاده بتمريرة من ميكيل أويارسابال (63).

وفي تبليسي، قاد نجم باريس سان جرمان الفرنسي خفيتشا كفاراتسخيليا، منتخب بلاده جورجيا الى فوزه الأول وجاء بنتيجة كبيرة على ضيفه البلغاري 3 0.

وضربت جورجيا بقوة ضد بلغاريا وافتتحت التسجيل في الدقيقة 30 عبر كفاراتسخيليا الذي كان أيضا صاحب الهدف الثاني ضد تركيا، ثم أنهت الشوط الأول متقدمة 2 0 بعد هدف ثان سجله نيكا غاغنيدزه (44) ثم اضافت الثالث عبر جورج ميكاوتادزه (65).