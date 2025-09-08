تصنيف المضرب: ألكاراس ينزل سينر عن عرشه وأنيسيموفا الى المركز الرابع

الرياص - اسماء السيد - باريس : انتزع الإسباني كارلوس ألكاراس المركز الأول في التصنيف العالمي للاعبي كرة المضرب المحترفين من الإيطالي يانيك سينر، بعد فوزه عليه في نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الأربع الكبرى في الغراند سلام الاحد.

وكان الإسباني البالغ 22 عاما ارتقى إلى المركز الأول للمرة الأولى عام 2022 عندما توج بطلا لفلاشينغ ميدوز، ليصبح بالتالي أصغر لاعب يتبوأ صدارة التصنيف العالمي منذ استحداثه عام 1973.

وبعد أن بقي سينر في الصدارة على مدى 65 أسبوعا، عاد ألكاراس الى القمة بفضل ألفي نقطة حصدها جراء تتويجه في نيويورك.

وبقي الألماني ألكسندر زفيريف ثالثا، لكنه يتخلف بفارق شاسع عن سينر بلغ 4850 نقطة، علما بأنه خرج من الدور الثالث في البطولة الأميركية.

وارتقى الصربي نوفاك ديوكوفيتش ثلاثة مراكز ليحتل المركز الرابع بعد بلوغه نصف النهائي في فلاشينغ ميدوز، وهي المرة الثالثة والخمسون التي يبلغ فيها الصربي هذا الدور في 80 مشاركة له في البطولات الأربع الكبرى.

ولدى السيدات، حلقت البيلاروسية أرينا سابالينكا خارج السرب بعد تتويجها بطلة في فلاشينغ ميدوز على حساب الأميركية أماندا انيسيموفا.

وابتعدت سابالينكا بأكثر من ثلاثة الآف نقطة عن منافستها المباشرة البولندية إيغا شفيونتيك التي خرجت من ربع النهائي في فلاشينغ ميدوز، في حين احتفظت الأميركية كوكو غوف بالمركز الثالث على الرغم من خروجها في ثمن النهائي.

وارتقت أنيسيموفا خمسة مراكز لتحتل المرتبة الرابعة، في حين تراجعت الأميركية جيسيكا بيغولا وصيفة العام الماضي في نيويورك 3 مراكز وباتت سابعة.

تصنيف العشرة الأوائل:

1. كارلوس ألكاراس (إسبانيا) 11540 نقطة (+1)

2. يانيك سينر (إيطاليا) 10780 ( 1)

3. ألكسندر زفيريف (ألمانيا) 5930

4. نوفاك ديوكوفيتش (صربيا) 4830 (+3)

5. تايلور فريتس (الولايات المتحدة) 4675 ( 1)

6. بن شيلتون (الولايات المتحدة) 4280

7. جاك درايبر (بريطانيا) 3690 ( 2)

8. أليكس دي مينور (أستراليا) 3545

9. لورنتسو موزيتي (إيطاليا) 3505 (+1)

10. كارن خاتشانوف (روسيا) 3280 ( 1)

تصنيف العشر الأوليات:

1. أرينا سابالينكا (بيلاروس) 11225 نقطة

2. إيغا شفيونتيك (بولندا) 7933

3. كوكو غوف (الولايات المتحدة) 7874

4.أماندا أنيسيموفا (الولايات المتحدة) 5159 (+5)

5. ميرا أندرييفا (روسيا) 4793

6. ماديسون كيز (الولايات المتحدة) 4779

7 جيسيكا بيغولا (الولايات المتحدة) 4383 ( 3)

8. جازمين باوليني (ايطاليا) 4006

9. جنغ كينوين (الصين) 4003 ( 2)