رابطة دوري أن بي ايه تحقق في مزاعم مراهنات تطال بيزلي

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس (الولايات المتحدة) : تُجري رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه) تحقيقا خاصا بشأن مزاعم تتعلق بالمراهنات تطال اللاعب الحر ماليك بيزلي الذي خضع لتحقيق من السلطات الفدرالية في وقت سابق، بحسب ما أكده مفوض الدوري آدم سيلفر الأربعاء.

وقال سيلفر بعد اجتماع مجلس حكام الدوري في نيويورك "سأكتفي بالقول إن التحقيقات جارية"، مضيفا "على حد علمي، لا يزال هناك تحقيقا فدراليا جاريا بشأن ماليك بيزلي أيضا. سنتعامل مع كل ما يُعرض علينا في قضيته".

وكانت شبكة "إي إس بي إن"، نقلا عن محامي بيزلي ستيف هاني، أفادت في وقت سابق الأربعاء بأن اللاعب "يتعاون بشكل كامل" مع تحقيق رابطة الدوري.

وبحسب الشبكة، فإن التحقيق نابع من مزاعم حول مراهنات غير مشروعة على مباريات الدوري وعلى رهانات فردية خلال موسم 2023 2024، عندما كان بيزلي ضمن صفوف ميلووكي باكس.

وذكرت "إي إس بي إن" في حزيران/يونيو الماضي أن اللاعب البالغ 28 عاما يخضع لتحقيق فدرالي من قبل مكتب المدّعي العام الأميركي في المقاطعة الشرقية من نيويورك.

وصرّح هاني للشبكة في آب/أغسطس أن بيزلي "لم يعد هدفا" لذلك التحقيق الذي أسفر عن أربع قرارات بالذنب في قضية تآمر مرتبطة بالمراهنات شملت اللاعب السابق جونتاي بورتر.

ولم يتضح بعد ما إذا كان بيزلي سيواجه تُهما. قال هاني لصحيفة "ديترويت نيوز" الشهر الماضي بأنه "لا يملك أي فكرة" عمّا إذا كان موكله قد يُتهم بجريمة.

وكان بيزلي الذي وقّع عقدا كلاعب حر مع ديترويت في تموز/يوليو 2024، حقق معدلا بلغ 16.3 نقطة و2.6 متابعة و1.7 تمريرة حاسمة في 82 مباراة (أعلى رقم في مسيرته) مع بيستونز الموسم الماضي.