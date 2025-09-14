جائزة سان مارينو: الدراج الإسباني مارك ماركيس يدنو من التتويج بطلا للعالم

الرياص - اسماء السيد - روما : بات الإسباني مارك ماركيس (دوكاتي) قاب قوسين أو أدنى من التتويج بطلا للعالم في فئة موتو جي بي للدراجات النارية بعد احرازه المركز الاول في سباق جائزة سان مارينو الكبرى الأحد.

ووسع ماركيس الفارق عن شقيقه أليكس (غريزيني رايسينغ) الذي حل في المركز الثالث إلى 182 نقطة وذلك قبل نهاية الموسم بست جولات. أما المركز الثاني فكان من نصيب الايطالي ماركو بيتزيكي (أبريليا).

وبات مارك مرشحا بقوة لاحراز لقبه العالمي السابع ومعادلة رقم الاسطورة الايطالي فالنتينو روسي وذلك في جائزة اليابان الكبرى حيث يحتاج الى حصد 3 نقاط أكثر من شقيقه الاصغر ليحقق هدفه.

وعوّض ماركيس سقوطه في سباق السبرينت (السرعة) السبت عندما كان في الصدارة من خلال معركة مثيرة مع بيتزيكي، خلال سباق الاحد ليخرج فائزا ويحقق انتصاره الحادي عشر هذا الموسم.

قال ماركيس عقب فوزه "لقد بذلت قصارى جهدي. خطأ الأمس منحني المزيد من التركيز وأيضا الكثير من الحيوية. كنت ادرك مدى أهمية فوز دوكاتي هنا بالتحديد وبالتالي أنا سعيد لجميع أنصار الفريق".

نتائج الخمسة الاوائل في جولة سان مارينو:

. مارك ماركيس (إسبانيا/دوكاتي لينوفو) 41:20.898 دقيقة

2. ماركو بيتزيكي (إيطاليا/أبريليا ريسينغ) بفارق 0.568 ثانية

3. أليكس ماركيس (إسبانيا/غريزيني ريسينغ) بفارق 7.734 ثانية

4. فرانكو موربيديلّي (إيطاليا/بيرتامينا إندورو في آر 46) بفارق 10.379 ثانية

5. فابيو دي جانانتونيو (إيطاليا/بيرتامينا إندورو في آر 46) بفارق 11.330 ثانية

ترتيب بطولة العالم:

1. مارك ماركيس (إسبانيا) 487 نقطة

2. أليكس ماركيس (إسبانيا) 314

3. فرانتشيسكو بانيايا (إيطاليا) 237

4. ماركو بيتزيكي (إيطاليا) 209