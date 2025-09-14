اخبار الرياضه

مونديال طوكيو: الفرنسي جيمي غريسييه يفوز بذهبية سباق 10 آلاف م

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : أهدى الفرنسي جيمي غريسييه بلاده ميداليتها الذهبية الاولى في النسخة العشرين من بطولة العالم لألعاب القوى في طوكيو، باحرازه المركز الاول في سباق 10 آلاف م الأحد.

ورفع غريسييه (28 عاما) وتيرته قبل 200 متر من خط النهاية ليجتاز خط النهاية بوقت قدره 28:55.77 دقائق، متقدما بفارق ضئيل بلغ 0.07 ثانية عن الإثيوبي يوميف كيجيلشا صاحب الميدالية الفضية (28:55.83 د.) والسويدي أندرياس ألمغرين الحائز على الميدالية البرونزية (28:56.02 د.).

وبدا غريسييه غير مصدق الانجاز الذي حققه وصعق به عالم سباقات المسافات الطويلة أمام 55 ألف متفرج احتشدوا في الملعب الاولمبي في العاصمة اليابانية.

