مونديال طوكيو: البحرينية يافي حاملة اللقب إلى نهائي 3 آلاف م موانع

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : بلغت العداءة البحرينية وينفريد موتيلي يافي حاملة اللقب نهائي سباق 3 آلاف متر موانع باحتلالها المركز الاول في مجموعتها الإثنين، في بطولة العالم لألعاب القوى المقامة على الملعب الاولمبي في طوكيو.

وحققت يافي (25 عاما) توقيتا قدره 9.15.63 دقائق وتقدمت على التونسية مروى بوزياني (9:15.68 د.) التي رافقتها إلى النهائي عن المجموعة الثانية.

أحرزت يافي، المولودة في كينيا، ذهبية أولمبياد باريس 2024 وتزامنت مع رقم أولمبي جديد (8:52.76 د)، كما طوقت عنقها بالمعدن الأصفر في السباق ذاته قبل عامين في بطولة العالم في بودابست بتسجيلها 8:54.29 دقائق.

وتتأهل أول 5 عداءات عن كل من المجموعات الثلاث إلى النهائي الذي سيقام يوم الأربعاء.

في المقابل، تحمل بوزياني الفائزة ببرونزية لقاء زيوريخ في الدوري الماسي هذا العام، الرقم القياسي التونسي (9:04.93 د.).