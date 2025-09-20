كأس ليفر: ألكاراس يقود أوروبا للتقدم 3-1 في اليوم الأول

الرياص - اسماء السيد - سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) : استهل الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول عالميا في كرة المضرب، مشواره في كأس ليفر بنجاح الجمعة في سان فرانسيسكو، بتحقيقه فوزا في الزوجي منح فريق أوروبا التقدم على فريق العالم 3 1 في اليوم الافتتاحي.

ولعب ألكاراس، المنتشي من تتويجه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، إلى جانب التشيكي ياكوب منشيك، فتغلبا على الأميركيين تايلور فريتس وأليكس ميكلسن 7 6 (9 7)، 6 4 في آخر مباريات اليوم الأول.

وكان الفوز الثاني لمنشيك في الجمعة، بعد تغلبه على ميكلسن 6 1، 6 7 (3 7)، 10 8.

وكان منشيك في طريقه لحسم المجموعة الثانية والمباراة، لكن ميكلسن كسر إرساله وجرّه إلى شوط فاصل يحسمه الفائز بعشر نقاط، فذهب للتشيكي البالغ 20 عاما.

قال اللاعب الفارع الطول "هذا صعب دوما لناحية السيطرة على الأعصاب، لكني سعيد للحفاظ على تركيزي حتى النهاية".

واستهلت النروجي كاسبر رود المنافسات بفوز على الأميركي رايلي أوبيلكا 6 4، 7 6 (7 4)، في ملعب تشايس سنتر التابع لفريق غولدن ستايت ووريرز في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه).

قال رود "كنت في الموقف نفسه العام الماضي وخسرت المباراة الافتتاحية، لذا من الجيد الثأر وتحقيق بداية جيدة لأوروبا".

ومنح البرازيلي الشاب جواو فونسيكا فريق العالم نقطته الوحيدة الجمعة، بفوزه على الإيطالي فابيو كوبولي 6 4، 6 3.

قلب ابن التاسعة عشرة تخلفه 2 4 في المجموعة الاولى وكسر ارسال خصمه مرتين في الثانية، ليسحم المباراة أمام جمهور برازيلي كبير سانده.

قال فونسيكا الذي أحرز أول ألقابه الاحترافية هذه السنة في بوينوس أيرس "حاولت أن أبقى إيجابيا طوال المباراة. كنت متوترا قليلا أكثر من العادة، لكن هذا أمر طبيعي".

وتوجت أوروبا بخمس من النسخ السبع الأولى من البطولة التي شارك في تأسيسها النجم السويسري السابق روجيه فيدرر.

ومنذ قيادة ألكاراس فريق أوروبا للتويج في برلين العام الماضي، حل الفرنسي يانيك نواه مدربا بدلا من السويدي بيورن بورغ، فيما بات الأميركي أندري أغاسي مدربا لفريق العالم بدلا من جون ماكنرو.

ويمنح الفوز يوم الجمعة نقطة واحدة، والسبت اثنتين، والأحد ثلاث نقاط، فيما يتوج الفريق الذي يسبق خصمه إلى نيل 13 نقطة.