كأس ليفر: ألكاراس يسقط أمام فريتس في يوم ثان سيء لأوروبا

الرياص - اسماء السيد - سان فرانسيسكو (الولايات المتحدة) : أنهى فريق أوروبا اليوم الثاني من مسابقة كأس لَيّفر لكرة المضرب، المقامة بنسختها الثامنة في سان فرانسيسكو، متخلفا أمام فريق العالم 3 9 بعد خسارته جميع مبارياته الأربع، بينها سقوط الإسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول عالميا أمام الأميركي تايلور فريتس 3 6 و2 6 السبت.

وأنهى فريق أوروبا اليوم الأول الذي يعادل كل فوز فيه نقطة واحدة مقابل اثنتين لليوم الثاني وثلاث للثالث على أن يتوج باللقب الفريق الذي يسبق منافسه لجمع 13 نقطة، متقدما 3 1 بعد فوز ألكاراس، المنتشي من تتويجه في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، والتشيكي ياكوب منشيك بمباراة الزوجي على الأميركيين فريتس وأليكس ميكلسن 7 6 (9 7) و6 4 في آخر مباريات الجمعة.

لكن فريتس، المصنف خامسا عالميا، رد اعتباره السبت وحقق انتصاره الأول على ألكاراس بعد ثلاث هزائم، بينها نصف نهائي بطولة ويمبلدون هذا العام.

وقال فريتس بعد المباراة التي كسر فيها إرسال الإسباني مرة في المجموعة الأولى واثنتين في الثانية، "كنت أعلم قبل المباراة ما يجب علي فعله الليلة. السؤال كان: هل سأكون قادرا على تنفيذ ذلك؟"، مضيفا "لم أتردد ولم ألعب بطريقة آمنة. لعبت من دون خوف في النقاط الهامة".

وبدوره، أقر ألكاراس "لم أكن أتوقع مباراة مماثلة"، مضيفا "اعتقد أنه لعب كرة مضرب رائعة. أشعر كأنه كان متواجدا في الملعب (من حيث التركيز) أكثر مني".

وافتتح فريق العالم اليوم الثاني بفوز الأسترالي أليكس دي مينور على الألماني ألكسندر زفيريف بسهولة 6 4 و6 1 ليعادل الأرقام بين الفريقين 3 3، ثم تفوق الأرجنتيني فرانسيسكو سيروندولو على النروجي هولغر رونه 6 3 و7 6 (7 5)، فريتس على ألكاراس، وأخيرا دي مينور وميكلسن على الدنماركي هولغر رونه ورود في مباراة الزوجي 6 3 و6 4.

وشدد قائد فريق العالم الأميركي أندري أغاسي على ضرورة عدم التراخي، قائلا "ما زال علينا تجاوز خط النهاية"، أي اليوم الثالث الأخير المقرر الأحد حيث يخوض ألكاراس مباراتين، فيلعب في الزوجي مع رود ضد ميكلسن ومواطنه رايلي أوبيلكا، وفي الفردي ضد سيروندولو.

وتوجت أوروبا بخمس من النسخ السبع الأولى من البطولة التي شارك في تأسيسها النجم السويسري السابق روجيه فيدرر.