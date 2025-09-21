مونديال طوكيو: الكينية أوديرا تخالف التوقعات وتحرز ذهبية 800 م

الرياص - اسماء السيد - طوكيو : خالفت الكينية ليليان أوديرا التوقعات وأحرزت ذهبية سباق 800 م في اليوم التاسع الاخير من بطولة العالم لألعاب القوى المقامة في طوكيو.

وقطعت أوديرا التي فاجأت منافساتها بتسارع قوي في الأمتار الاخيرة، المسافة بوقت قدره 1:54.62 دقيقة هو الأفضل في البطولات العالمية لتحطم بفارق 0.06 ثانية عن الرقم السابق للتشيكيسلوفاكية يارميلا كراتوفيلوفا في هلسنكي 1983.

وتقدمت أوديرا على البريطانية جورجيا هانتر بيل صاحبة الميدالية الفضية بوقت هو الأفضل لها (1:54.90).

وحلت البريطانية الاخرى كيلي هودجكينسون، بطلة أولمبياد باريس والتي كانت تسعى للمعدن الأصفر بعد فضيتي يوجين 2022 وبودابست 2023، ثالثة واحرزت البرونزية (1:54.91 د.).

شكّل حصول هودجكينسون على المركز الثالث خيبة أمل كبيرة، حيث دخلت السباق كأبرز مرشحة للفوز بعدما حطمت أفضل أداء عالمي لها هذا العام في منتصف آب/أغسطس خلال عودتها إلى المنافسات، بعد أشهر من الإصابات.

بعد انطلاقتها القوية قبل 200 متر من النهاية، تصدرت البريطانية البالغة 23 عاما، لكن أوديرا التي لم تشارك في أي سباق بين عامي 2019 و2023، تفوقت عليها بعد تسارع في الخط المستقيم الأخير، قبل أن تتجاوزها مواطنتها هانتر بيل في اللحظة الأخيرة.